強化基礎救災戰力！基隆市消防局20名隊員返竹山受訓

基隆市消防局派遣20位隊員返回竹山訓練中心受訓。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/17 11:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局為精進基層消防人員搶救技能與火場應變能力，特別委託消防署在南投縣竹山訓練中心辦理消防人員火災搶救基礎班訓練，共派遣消防人員20名從六月起進行兩周的密集消防訓練。當中特別加強「個人責任回報制度」訓練，由安全幕僚定時利用無線電聯繫各分區指揮官，回報內部狀況，保障隊員們的安全。

消防局指出，本次訓練課程內容包含「建築物火警及騎樓火警搶救」、「自救程序演練」、「水源供應作業」、「通風排煙操作」、「閃燃訓練」以及「耗氣量測試」等多項搶救技能。課程採取實地操作與情境模擬方式，強化學員的實務經驗與應變能力。

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通風排煙作業中，以垂直、水平、機械與水力等不同排煙技術，可使受困民眾導入冷空氣，降低高溫煙熱危害，同時改善救災人員現場能見度，有利於人命救助且可縮短滅火時間。

此外，在自救訓練程序中，學習「個人責任回報制度」（PAR, Personnel Accountability Report），由安全幕僚定時透過無線電聯繫各分區指揮官或帶隊官，詢問火場內部救災人員與救災指令執行狀況。如搶救小組於勤務中安全遭受危害時，也能即時向指揮體系通報，提升整體救援安全性。

消防局長游家懿表示，消防救災工作危險性高，每一次都攸關人命。持續精進同仁專業技能及強化安全意識，是保障民眾生命財產安全，與第一線人員安全的關鍵。希望透過訓練，消防人員面對火場挑戰時，能夠更有能力應對。

消防局長游家懿表示，希望透過訓練，讓消防人員面對火場挑戰時，能夠更有能力應對。（記者吳昇儒翻攝）

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