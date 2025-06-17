慈濟樹林環保站大火 吞噬回收物、11貨車

新北市樹林區慈濟環保站今天凌晨突然失火，場內回收物陷入火海。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/17 09:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林區1處資源回收場，今天凌晨竄出火勢，場內堆放大量易燃回收物，大量黑煙直竄天際，消防局出動上百名消防、義消人員灌救，幸無人員受困，由於起火處鄰近家庭工廠，消防單位全力阻隔延燒，目前仍在處理殘火，初步了解現場為慈濟環保教育站，起火原因待調查釐清。

新北市119今天凌晨1時許獲報，樹林區俊英116巷內，慈濟環保站起火，現場為資源回收場，堆置大量回收紙類、寶特瓶等易燃物品，路人報案火煙猛烈，消防人車趕抵，連棟鐵皮屋建造的資源回收廠陷入火海，初步了解內部沒有人員，但停放11輛貨車，且鄰近家庭工廠，消防指揮官調度人力，全力射水阻隔延燒。

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由於火載量極大，消防員分組射水，架設多條水線深入巷道，逼近火點射水滅火，火勢於凌晨2時許撲滅，但截至上午仍在殘火處理；這起工廠火警引發的火煙，現場測量沒有空汙指數，但仍呼籲鄰近樹林、新莊 、板橋區 、三重及樹林區龜山等區居民，留意防範空汙。

消防單位估計，起火的慈濟環保站燃燒面積約1000平方公尺，因回收物恐遺留火種、加上回收站電線老舊，目前不排除任何因素，起火原因仍待調查釐清；警、消初步查訪，起火的現場面積約近千平方公尺，平日為慈濟樹林地區環保志工進行紙類、寶特瓶、金屬等廢棄物回收、中繼轉運站，也會有學校團體前往觀摩、環保教育。

新北市樹林區慈濟環保站今天凌晨突然失火，燒毀大量回收物及11輛貨車，消防單位持續滅火。（記者吳仁捷翻攝）

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