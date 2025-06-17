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    樋口飯糰驚喊「救命」！與女房東又起爭執 雙雙深夜當街呼叫

    邵姓女房東向警方控訴被打，要告樋口先生傷害。（民眾提供）

    邵姓女房東向警方控訴被打，要告樋口先生傷害。（民眾提供）

    2025/06/17 07:53

    〔記者黃良傑／高雄報導〕「救命！」高雄市青海路「樋口飯糰」店外昨天（16日）深夜突傳陣陣高聲呼救，女房東和日籍租客樋口先生在店外各自叫救命，警方獲報趕往處理，初步了解，女房東上門要收房租，租客因準備搬離，要求自押金中扣抵，雙方起爭執，互控對方不理性，詳情仍待持續釐清、調查。

    據了解，樋口飯糰已決定搬遷至捷運左營站，鄰居和熟客原本都以為終於走出房東風波了，不料，昨晚店家門外驚傳男女呼救聲音，鄰居紛紛開窗察看，還有人報警，發現女房東不斷喊著「樋口打人」、「救命」，樋口夫婦就站在門前另一邊，樋口先生也高喊「救救我們」，一度驚擾了附近居民。

    警方表示，昨日21時許接獲報案，指青海路一處民宅發生糾紛，警方獲報後迅速派員前往處理，發現原來是樋口飯糰店，現場雙方並無肢體衝突，初步了解為59歲房東邵女與62歲房客張女，因租金與押金等租賃問題發生爭執。

    邵女稱遭60歲樋口先生（張女丈夫）傷害，並提出傷害告訴；張女也稱邵女毀損租屋處家具，欲提告侵入住居、毀損、恐嚇等案。警方於現場協助邵女送醫，並受理雙方告訴，後續將依法處理。

    樋口先生也高聲呼喊救命，指控女房東毀損店內物品。（民眾提供）

    樋口先生也高聲呼喊救命，指控女房東毀損店內物品。（民眾提供）

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