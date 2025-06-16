雪山隧道通車19年 首見母女大打出手

雪隧在2006年6月16日通車，全長12.9公里。（資料照）

2025/06/16 23:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕雪山隧道今天（16日）發生母女吵架，2人下車在公務用避車彎大打出手，畫面曝光後，網友直呼「好狂的吵架模式」，此事成為雪隧2006年6月16日通車19年來首度出現的場景。

今天是雪隧通車19週年，位在隧道內的國5北向19公里一處避車彎，下午3點多，26歲蔡姓女子駕車搭載母親北上，6人在車上因細故爭吵，竟將彼此手機丟到車外，蔡女一氣之下把轎車停在避車彎，雙方各自下車，待在避車彎上繼續吵。突兀舉動引起其他用路人側目。

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母女吵完後，母親獨自上車把車開走，將女兒蔡女丟包，蔡女沿著雪隧內側施工便道逆向往回走，被國道警察第9大隊巡邏車接走。她向警方表示，母親出手打她並將車開走，要聲請保護令。

經常開車行駛雪隧的林姓用路人說，雪隧通車19年來，第一次聽到有人在隧道避車彎臨停下車吵架，雙方當事人還是一對母女，事後母親開車閃人，將女兒丟包在全長12.9公里雪隧內，大嘆天下事無奇不有。消息傳出後，引來外界議論紛紛。

母女2人在雪隧避車彎爭吵拉扯畫面被監視器拍下。（圖由警方提供）

母女爭吵後大剌剌將車子停在雪隧避車彎。（圖由警方提供）

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