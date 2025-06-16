駕駛癲癇發作險釀車輛暴衝 水泥花圃當路障救了路人

新北市陳姓男子駕車停放林口區一處超商前，突然失控自撞前方人行道，車輛卡在水泥花圃，幸未衝入幹道波及無辜。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/16 22:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓男子駕車停放林口區一處超商前，突然失控自撞前方人行道，由於油門持續加油，車頭竄出煙霧，路人見狀報案，消防到場，發現陳男癲癇發作，連忙破門救人；幸虧水泥花圃當緩衝，未讓陳男車輛暴衝進入幹道，及時遏止暴衝危機。

據了解，這起車禍發生在今天傍晚5時許，林口區中湖路一間超商前，警方到場時，發現42歲陳姓男子駕駛休旅車，從中湖路駛入超商前停車格停放，車輛突然往前暴衝，衝上花圃護欄，車身中段卡住停下。

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由於車輛受困後，油門因持續採踏加油，造成車頭冒煙，路人擔心發生意外，連忙報案；警方、消防到場，發現陳男癲癇發作，失控自撞盆栽護欄，救護車將陳男送往長庚醫院就醫，並無生命危險。

據了解，因陳男無法實施吹氣酒測，醫院抽血檢測酒測值；目前已調閱監視器釐清事發經過，並通知家屬移置車輛。

新北市陳姓男子駕車停放林口區一處超商前，突然失控自撞前方人行道，路人見狀報案，消防到場，發現陳男癲癇發作，連忙破門救人。（記者吳仁捷翻攝）

新北市陳姓男子駕車停放林口區一處超商前，突然失控自撞前方人行道，路人見狀報案，消防到場，發現陳男癲癇發作，連忙破門救人。（記者吳仁捷翻攝）

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