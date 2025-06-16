重機、轎車湳雅夜市口對撞 機車斷兩截、騎士撞飛

新北市板橋南雅夜市口傳出嚴重車禍，一輛左轉的Aprilia紅牌重機與直行賓士休旅車對撞，造成騎士骨折，重機斷成兩截。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/16 22:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋湳雅夜市口傳出一起嚴重車禍，一輛Aprilia紅牌機車下坡左轉之際，與對向直行的賓士休旅車車禍，機車騎士遭撞飛，重機當場斷成兩截，可見撞擊力之大、更嚇壞路人；騎士到院被檢出右腳骨折，幸無生命危險；至於車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

據了解，這起車禍發生在今天下午4時許，板橋區館前西路、南雅西路1段路口，正巧在湳雅夜市館前西路端入口，當時38歲劉姓男子騎乘紅牌重機，從地勢較高的湳興橋下橋，左轉往南雅西路一段騎乘，但對向27歲田姓男子駕駛賓士休旅車直行通過路口，兩車在路口相撞。

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猛烈撞擊聲響嚇壞路人，不僅重機騎士遭撞飛，重機車也斷成兩截，劉姓騎士倒地，賓士車頭也撞毀。

消防、警方到場，將劉姓男子送醫，右腳開放性骨折，幸意識清楚，暫沒有無生命危險。

雙方對車禍現場測繪現場圖，發現兩人持照條件正常，都沒有酒駕，警方過濾監視器，釐清車禍肇因及責任歸屬，初判雙方均有過失，車禍原因仍待進一步鑑定調查。

新北市板橋南雅夜市口傳出嚴重車禍，一輛左轉的Aprilia紅牌重機與直行賓士休旅車對撞，造成騎士骨折，重機斷成兩截。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋南雅夜市口傳出嚴重車禍，一輛左轉的Aprilia紅牌重機與直行賓士休旅車對撞，騎士骨折，重機斷成兩截，賓士車頭也半毀；車禍撞擊之際，騎士彈飛，驚險萬分。（記者吳仁捷翻攝）

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