詐臺雅前董座51億等案 「神鬼女票務」起訴移審遭收押禁見

隱餐飲集團負責人鄭淳駿（左圖，取自聖約翰科技大學官網）和女子羅佩雯（右圖，讀者提供）聯手詐欺臺雅集團已故董事長沈裕雄50億。（資料照）

2025/06/16 21:54

〔記者楊國文、王定傳／台北報導〕曾向親友詐欺2千多萬元的女子羅佩雯，出獄後犯行「升級」，涉與臺雅集團前董座沈裕雄的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手，從2019年至2023年的5年內，以投資海外機票、移民投資等由，詐走沈裕雄逾51億元，另又向10名投資人以投資機票為由拐走5.2億元，其中一人是外省幫派張姓幫主，被詐1.5億元，台北地檢署今依詐欺及洗錢防制法等罪，起訴羅佩雯、鄭男及羅女前夫謝宗翰等6人；台北地院下午召開移審庭，晚間裁定羅佩雯收押禁見。

另外，原本在押的鄭淳駿交保200萬、謝宗翰交保100萬元，2人均限制住居、出境、出海，並須配戴電子腳環施以監控。可抗告。

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羅女曾在旅行社擔任票務工作，以投資機票賺差價為由，向親友詐得2738萬餘元，因其話術高明，被認為是「神鬼女票務」；未料2014年出獄後涉犯金額更龐大的詐案。

檢方調查，羅女現夥同鄭男等人，從2015年起以投資機票拐走10名投資人5億2587萬餘元，其中一名幫派幫主就被騙走1.5億元，但他事後被約談時不覺得被騙，也無意願提告。

羅女與鄭男鎖定沈裕雄為目標，向沈誆稱海外高端客戶有大量機票需求，可從航空公司獲高額回饋金，投資報酬率最低38.8％，最高70％，平均48％，他們還有特殊移民投資管道，誘騙沈投資，並將沈拿出的部分款項佯裝為利潤，引誘沈擴大投資。

沈男前年10月過世，家屬清查資產後，控告羅、鄭以「投資機票」名義從沈騙走48.9多萬元、以「移民投資」名義詐走5400萬元及美金714萬元，共逾51億元。

不僅如此，羅女還以移民投資為由，騙走1名陳姓女子6000多萬元投資款。

檢調2、3月搜索，訊後先後將羅、鄭、羅女前夫謝宗翰3人聲押禁見。檢調追出鄭把犯罪所得用以開設公司、投資澳洲不動產，甚至狂買精品，檢調當時上門搜索時就查扣愛馬仕、卡地亞、香奈兒、LV等名牌包、售價242萬餘元的愛馬仕珠寶腕表、要價近百萬的LV BIKE腳踏車、要價230萬LV限量玉石麻將、奢華品，另查扣的車輛有藍寶堅尼、Lexus LM等豪車，查扣的名品價值總額約1億2千多萬元。

沈裕雄是臺雅集團前董事長，成衣製造業發跡，跨足不動產領域與金融領域，並成立臺雅國際慈善基金會低調行善。

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