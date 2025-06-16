6/16 威力彩又摃下期衝14億！ 今彩539頭獎2注落桃園、新竹

今晚（16日）開獎的第114000146期今彩539頭獎開出2注；第114000048期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/06/16 22:15

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（16日）開獎的第114000146期今彩539開出2注，由新竹市東區頂竹里南大路289號一樓「億兆彩券行」、桃園市蘆竹區瓦窯里南山路一段89之2號「飛來橫財彩券行」開出；第114000048期威力彩頭獎則摃龜，威力彩已連32期摃龜，下期頭獎獎金上看14億元。

第114000048期威力彩中獎號碼為「第一區：04、11、12、18、21、26。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共38注中獎，每注可得15萬元；肆獎共293注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1419注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬145注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬8576注中獎，每注可得400元；捌獎共10萬987注中獎，每注可得200元；玖獎共13萬2554注中獎，每注可得100元；普獎共22萬3378注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000146期今彩539中獎號碼為「06、08、09、33、36」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共325注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬566注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬7869注中獎，每注可得50元。

第114000146期39樂合彩中獎號碼為「06、08、09、33、36」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共537注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬7355注中獎，每注可得1500元。

第114000146期3星彩中獎號碼為「122」。壹獎共108注中獎，每注可得5000元。

第114000146期4星彩中獎號碼為「3579」。壹獎共52注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法