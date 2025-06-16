男撞警遭過肩摔壓制 圍觀友竟起鬨「執法過當可以扁他」

台中張姓男子今天凌晨和友人在大肚超商前聚集，員警盤查過程中疑似用身體撞員警，遭員警過肩摔壓制在地。（記者陳建志翻攝）

2025/06/16 21:38

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名張姓男子（21歲）日前與人發生衝突，今天凌晨0點找來朋友聚集在大肚區遊園路1段某超商前商討談判事宜，烏日分局員警巡邏經過，發現年輕人聚集，並將車輛停放轉角，停車前往盤查，沒想到張男卻無故以身體撞擊員警，遭員警過肩摔壓制，過程中友人竟起鬨「執法過當，可以扁他」，最後張男被員警帶回警局，依社會秩序維護法及刑法妨害秩序偵辦。

烏日分局員警，今天凌晨0點巡邏經大肚區遊園路一段一家超商前，發現7、8名年輕人聚集，停車上前盤查，得知張姓男子（21歲）日前與人發生衝突，找來7名友人商討談判事宜，員警告誡並命令離開散去。

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沒想到過程中張姓男子卻以身體撞擊員警，員警大喊「你撞什麼撞？你撞什麼撞？」，將他過肩摔壓制在地，雙方拉扯中，一旁友人竟起鬨「執法過當，可以扁他」，後來男子手機掉在地上，友人還嗆「我先拿手機，你們的薪水賠不起」，員警為維護執法秩序，且現場仍有聚集情形，為排除事態擴大，依法即時制止並帶返警局調查，並依社會秩序維護法及刑法妨害秩序偵辦。

烏日分局呼籲，員警依法執行公務，請理性配合出示相關證件，切勿以言語、動作干擾公務執行或危害執法人員的人身安全，因而衍生不必要情事。

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