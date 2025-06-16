台中黑戶青年「明天21歲生日」人生首次速食大餐 緊急喊卡

黑戶青年最期待的生日速食大餐臨時喊卡。（蘇乙青提供）

2025/06/16 21:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市21歲「黑戶青年」原訂明天17日迎來人生首次生日慶祝，餐桌上將出現他夢想中的速食大餐，沒想到就在生日前夕，今天有不少媒體守候在安置他的中途之家，緊急取消了原本溫馨的生日聚會，令關心他的熱心「再生父母」們心疼不已，蘇里長說，為避免好事變調，生日決定暫時不辦了，何時再辦要再看情形。

該名青年自小未報戶口、未受教育，長期被父親限制在台中市一間套房中，直到日前被北屯區北京里長蘇乙青發現後，才揭開他宛如隱形人的身世，青年反應單純、談吐近似10歲孩童，目前暫時安置在中途之家，社會局正協助其辦理戶籍與後續安置。

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由於青年曾提到，記得自己生日是「6月17日」，蘇乙青原安排在明日中午與社工、輔導人員等5人共進午餐，並挑選他最期待的速食當生日餐，準備悄悄為他舉辦人生第一場生日派對，青年得知後開心得不得了，天真地說「那個很貴，不好意思讓里長破費」，純真的反應讓人動容。

然而，這場原本令人期待的生日餐會，卻在今天傍晚劃下遺憾句點，因有熱心民眾及媒體守候在中途之家，甚至跟拍青年身影，安置機構緊急召開會議，擔心類似行為已違反兒少保護原則，為避免對青年的安全與心理造成二度傷害，決定取消原定餐會，連蛋糕也已退訂。

蘇乙青坦言遺憾，表示青年從未真正感受過被祝福的生日，「本想讓他有個溫暖起點，卻因為過度關注而打亂節奏。」他也強調，接下來會轉向以更低調、安全的方式陪伴青年，幫他完成戶籍登記、接受教育與生活訓練，「現在最重要的是保護他，而不是讓他曝光。」

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