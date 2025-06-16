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    首頁　>　社會

    遊客走進車行被大狗咬傷 逆轉改判老闆有罪定讞

    陳姓女遊客到車行租車被狗咬傷，老闆不服高雄高分院改判有罪，上訴被最高法院駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    陳姓女遊客到車行租車被狗咬傷，老闆不服高雄高分院改判有罪，上訴被最高法院駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    2025/06/16 21:13

    〔記者鮑建信／高雄報導〕澎湖陳姓女遊客到車行租車，被店內大型土狗咬傷，地院調查她擅自進屋有過失，判決魏姓老闆無罪，但高等法院高雄分院審理後逆轉，改依過失傷害罪，判處易科刑3月，他不服上訴被駁回，全案落幕。

    檢方指出，被告魏男在澎湖經營租車行，店內飼養台灣大型土狗，並有咬傷人的紀錄。2023年7月7日上午，林姓民宿女業者帶陳姓女遊客前往，欲找老闆魏男租車，當時他不在，林女電話聯絡同時，2女一同進入，該犬隻卻突然衝出咬傷陳女，造成陳女雙腿共有7處撕裂傷。

    澎湖地院開庭調查，犬隻被鐵鍊鎖住並戴口罩，陳女擅自進入屋內，走入土狗勢力範圍始被咬傷，認為魏已盡注意、防護義務，認定罪證不足，但檢方不服上訴。

    高雄高分院審理後，認為車行對外營業，客人均可任意進出，林女並非擅自進入。並查，當時店內沒有員工，近百公分鐵鍊，又無法約束牠不攻擊他人，改處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，另宣告緩刑2年，期間保護管束。

    魏男不服上訴，最高法院認為原審認事用法，並無不當，判決駁回並定讞。

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