母女吵架車停雪隧內下車拉扯 母開車閃人將女兒丟包

一對母女今天開車行經雪隧時發生爭吵，車停避車彎，2人下車爭吵拉扯。（圖由警方提供）

2025/06/16 19:32

〔記者江志雄／宜蘭報導〕一對母女今天開車行經國5雪隧時發生爭吵，將各自手機丟到車外，開車的26歲女兒蔡姓女子，把車停在公務用避車彎，2人下車爭吵拉扯，事後母親將車開走，留下女兒在隧道內行走。蔡女指控母親打她，又自行開車離開，向警方聲請保護令。

國道警察第9大隊今天下午3點50分接獲1968轉報，國5北向19公里處避車彎，轎車駕駛人將車輛停放該處，與乘客下車爭吵打架，派遣巡邏車開進雪隧察看。

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監視畫面顯示，案發當時2人有拉扯動作，歷經5分鐘爭吵，1人開走轎車，留在現場的女子，逆向行走雪隧內側施工廊道，往宜蘭方向步行，國9隊巡邏車開到現場，把步行女子接回頭城分隊釐清事發經過。

警方查出爭吵打架2人是對母女，被「丟包」在雪隧內的是女兒蔡姓女子。蔡女指控，此行原本由她開車載母親北上，開進雪隧後母女細故爭吵，雙方將對方手機丟出車外，她一氣之下把車停在避車彎，母女倆下車後待在避車彎繼續爭吵。

蔡女直指母親出手打她後自行開車離去，她沒有交通工具才會逆向往回行走，尋找被母親丟棄的手機，並向警方聲請保護令，國9隊受理後製作相關通報資料。至於母子共乘的轎車停在雪隧內避車彎，恐違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，可處3000元以上6000元以下罰鍰。

母女倆因爭吵把車臨停在雪隧避車彎，2人還下車拉扯，突兀舉動引起其他用路人側目，有人拍下畫面PO上網路社群，畫面曝光後，網友直呼太扯了。

事發當時，母女搭乘的轎車停在雪隧公務用避車彎。（圖由警方提供）

女兒被「丟包」後，逆向行走雪隧內側施工廊道。（圖由警方提供）

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