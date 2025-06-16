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    台中21歲黑戶青年不怨父「不提告」 明天生日「再生父母」送祝福

    6月17日是青年滿21歲生日，各界這兩天也紛紛寄送禮物到里長蘇乙青辦公室。（民眾提供）

    6月17日是青年滿21歲生日，各界這兩天也紛紛寄送禮物到里長蘇乙青辦公室。（民眾提供）

    2025/06/16 18:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市21歲黑戶青年，日前被北京里長蘇乙青發現流落街頭、靠撿回收維生，引起社會關注，儘管外界擔憂其遭父親凌虐，他昨接受警方訪談時仍表示：「爸爸沒有傷害我，也不會提告。」而就在他明天17日即將迎來滿21歲生日之際，來自蘇里長成立的「再生父母」群組，也陸續送來禮物，衷心祝他生日快樂。

    據了解，青年先前被發現居無定所、衣衫破舊，引發市府與警方介入調查，黃父向警方表示，因家境清寒，平日打零工及撿回收維生，父子長年相依為命，他並未限制孩子行動，只是擔心兒子無戶口，一再提醒不要外出，今年2月他認為孩子已成年，應自立自強，才狠心將他趕出家門。

    第五分局表示，該案經昨日前往安置中心訪查青年，製作筆錄，該青年表示未遭其父傷害或凌虐，不提出任何告訴，另其父親也於同日夜間至北屯派出所說明完成調查筆錄，經比對黃父與黃姓青年筆錄內容，雙方所述吻合，警方已主動介入調查，將持續訪查釐清事實真相。

    社會局表示，黃男目前已被妥善安置，生活起居有保障，並已與其父取得聯繫。黃父現已同意協助辦理戶籍登記，待戶口恢復後，社會局將協助青年安排就學及就業計畫。

    令人動容的是，隨著青年故事曝光，民眾熱心響應，不但為他寄來衣物與生活用品，更近200人加入「再生父母」Line群組，希望照顧這位剛踏入社會的年輕人，適逢6月17日是青年滿21歲生日，各界這兩天也紛紛寄送禮物到里長蘇乙青辦公室，盼送上祝福讓這名過去在黑暗中求生的青年，感受到社會的溫度。

    6月17日是青年滿21歲生日，各界這兩天也紛紛寄送禮物到里長蘇乙青辦公室。（民眾提供）

    6月17日是青年滿21歲生日，各界這兩天也紛紛寄送禮物到里長蘇乙青辦公室。（民眾提供）

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