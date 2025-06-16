為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    童子瑋議會剛結束就直奔人事總處 幫基隆警爭取加給

    基隆市議長童子瑋（左）議會結束後，立刻與基隆市警察局長林信雄（右），拜會人事行政總處人事長蘇俊榮研議同仁加給問題。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市議長童子瑋（左）議會結束後，立刻與基隆市警察局長林信雄（右），拜會人事行政總處人事長蘇俊榮研議同仁加給問題。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/06/16 19:36

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局位於雙北兩都之間，因無繁重加給，且升遷管道有限，導致警官大幅外流，基層巡官缺額高達45.7％，為全國縣市警察局缺額率第一。基隆市議長童子瑋為了幫基隆市留住警界人才，今日議會結束後，直奔人事行政總處拜會人事長蘇俊榮，研議如何幫基隆員警增加勤務加給。

    議長童子瑋表示，與市長謝國樑都曾與警政署溝通協調增加同仁加給，避免基隆人才流失，市長也主動表明由市府來負擔加給部分，議會也全力支持，但卻卡在相關法規尚未修改，需人事行政總處研議後，方能施行。

    因此，議會剛結束，自己就偕同基隆市警察局長一同前往人事行政總處，拜會人事長蘇俊榮，希望能夠讓基隆警察同仁爭取加給。

    但因茲事體大，人事行政總處初步回覆表示，非常支持議長及局長的想法，將會與警政署研議相關辦法。

    議長童子瑋會後指出，將會與局長一起努力，共同來爭取加給，讓辛苦的基隆警察拿到應有的加給，市議會也會努力爭取警察辦公廳舍改善。

    基隆市議長童子瑋（左2）議會結束後，立刻與基隆市警察局長，拜會人事行政總處人事長蘇俊榮研議同仁加給問題。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市議長童子瑋（左2）議會結束後，立刻與基隆市警察局長，拜會人事行政總處人事長蘇俊榮研議同仁加給問題。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播