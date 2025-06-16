童子瑋議會剛結束就直奔人事總處 幫基隆警爭取加給

基隆市議長童子瑋（左）議會結束後，立刻與基隆市警察局長林信雄（右），拜會人事行政總處人事長蘇俊榮研議同仁加給問題。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/16 19:36

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局位於雙北兩都之間，因無繁重加給，且升遷管道有限，導致警官大幅外流，基層巡官缺額高達45.7％，為全國縣市警察局缺額率第一。基隆市議長童子瑋為了幫基隆市留住警界人才，今日議會結束後，直奔人事行政總處拜會人事長蘇俊榮，研議如何幫基隆員警增加勤務加給。

議長童子瑋表示，與市長謝國樑都曾與警政署溝通協調增加同仁加給，避免基隆人才流失，市長也主動表明由市府來負擔加給部分，議會也全力支持，但卻卡在相關法規尚未修改，需人事行政總處研議後，方能施行。

請繼續往下閱讀...

因此，議會剛結束，自己就偕同基隆市警察局長一同前往人事行政總處，拜會人事長蘇俊榮，希望能夠讓基隆警察同仁爭取加給。

但因茲事體大，人事行政總處初步回覆表示，非常支持議長及局長的想法，將會與警政署研議相關辦法。

議長童子瑋會後指出，將會與局長一起努力，共同來爭取加給，讓辛苦的基隆警察拿到應有的加給，市議會也會努力爭取警察辦公廳舍改善。

基隆市議長童子瑋（左2）議會結束後，立刻與基隆市警察局長，拜會人事行政總處人事長蘇俊榮研議同仁加給問題。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法