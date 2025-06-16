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    雙罷劫發言人徐尚賢遭聲請延押 高雄地院最晚6/18裁定

    高雄雙罷劫發言人徐尚賢涉違偽造文書等罪嫌，遭檢方聲請延押，高雄地院今開延押庭，最晚將於18日前裁定。（資料照）

    高雄雙罷劫發言人徐尚賢涉違偽造文書等罪嫌，遭檢方聲請延押，高雄地院今開延押庭，最晚將於18日前裁定。（資料照）

    2025/06/16 18:24

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄雙罷劫發言人徐尚賢涉違偽造文書等罪嫌，4月19日遭檢方聲請羈押禁見獲准，2個月羈押期將至，檢方聲請延押，高雄地院今開延押庭，最晚將於18日前裁定。

    徐4月19日遭檢方聲請羈押，高雄地院指出，徐男坦承連署書是他和罷免志工所為，且檢方還發現他不但刪除LINE對話紀錄，並指示罷免領銜人如何應對檢調詢問，因此認定有串、滅證之虞，裁定羈押禁見。

    徐不服提起抗告，高雄高分院認為原審裁定並無不妥，4月29日駁回抗告並定讞。

    因2個月羈押期將至，檢方聲請延押，今天下午高雄地院開延押庭，徐父徐國祥、委任律師張靜及知名韓粉杏仁哥都到場聲援。

    開庭結束後，張靜直指徐是政治案件，全台各地檢署跟大罷免有關的案件，泛藍、泛綠收押、成案比例，都可看出是政治運作的結果，司法天秤早就偏向一邊，他認為延押機會很大，已告訴徐要做好準備。

    徐父原本抱持樂觀態度，但對於延押庭結果已有準備，他感嘆罷免案已不成案，早該結束了，若是法律案件，就該交保，不應把徐困在看守所內，這是有失人權的作法。

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