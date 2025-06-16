高公局前分局長賴榮俊涉貪追加起訴 吐出百萬元獲免刑

檢方在賴榮俊宿舍搜出300萬現金。（彰檢提供）

2025/06/16 18:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕交通部高速公路局南區養護工程分局前分局長賴榮俊，3年前涉嫌於任內收受廠商賄賂共723萬元，彰檢指揮廉政署中部地區調查組展開偵辦，搜索其宿舍時，當場查扣現金300萬元，該案已起訴，目前尚在審理中，其中賴自白並繳回100萬元犯罪所得，遭檢方追加起訴，此部分獲法官判免刑、100萬元沒收。

59歲的賴榮俊台北工專土木工程科畢業後，後來到國立中興大學土木研究所進修獲得碩士學位，公務生涯一路順遂，他從大甲工段段長一路升官至工務課長、副組長、副處長、副分局長及南分局長，2015年榮獲交通部模範公務員，取得碩士學位後又到中部某私立大學擔任兼任教授。2021年底被人檢舉涉貪，彰化檢方展開偵辦，2022年4月起訴，該案尚在彰化地院審理中。

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賴榮俊在檢方偵辦時繳回100萬元的犯罪所得，雖被檢方起訴，但法官判免刑，理由是賴在偵查機關未發覺犯罪前自首，且繳回全部犯罪所得，並因此查獲行賄共犯柳男獲緩起訴處分，依法得免除其刑。

判決書指出，賴榮俊在2010年至2011年擔任分局長期間，負責督導工程採購標案。廠商柳姓經理為解決「國10東向邊坡改善工程」中材料試驗報告爭議，避免營造因重做試驗導致工期延誤，於2021年4月19日將100萬元現金藏於鳳梨酥禮盒，趁拜訪時交付賴榮俊，暗示其運用職權協助。賴收受賄款後，指示下屬依契約放寬審查標準，最終廠商僅需補交出廠報告。檢方在賴男宿舍被搜出賄款時，主動供出100萬元來源及共犯。

法院認定賴榮俊觸犯「貪污治罪條例」第5條第1項第3款之收賄罪，但依同條例第8條第1項，被告在偵查機關未發覺犯罪前自首，且繳回全部犯罪所得，並因此查獲行賄共犯柳男獲緩起訴處分，依法得免除其刑。

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