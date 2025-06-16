無照開車上路撞傷行人肇逃 緩起訴未賠償後撤銷遭判8個月

男子無照開車上路撞傷行人還肇逃，一度獲緩起訴未賠償後撤銷遭判刑。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/06/16 19:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕章姓男子於2022年10月間某日深夜11點多，無照駕駛車輛出門，行經苗栗縣頭份市信東路與建國路2段交岔路口處，撞傷行走於行人穿越道黎姓行人，章男事發後駕車逃之夭夭。章男後續於警方查獲前先投案，一度獲緩起訴處分，但章男未賠償被害人與支付處分金被撤銷緩起訴。又未前往法院開庭後遭通緝，今年3月間遭緝捕歸案，苗栗地院法官審理後，依未領有駕駛執照駕車行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行犯過失傷害罪，處拘役60日，如易科罰金，以1000元折算1日；又犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑8個月。

起訴書記載，事發當時，章男沿頭份市信東路由西往東方向行駛，行至信東路與建國路2段交岔路口處，欲左轉進入建國路2段時，撞上正走在行人穿越線上的一名行人，導致被害人左肘挫擦傷。

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章男之後先逃離現場，雖在警方逮捕前又前往警分局投案，但獲緩起訴處分後章男未依指定期限賠償被害人及支付緩起訴處分金情，先遭撤銷緩起訴處分，之後因未到法院開庭遭通緝，今年3月間被逮。

法官審理時，發現章男於開庭前一日曾與辯護人聯繫，但仍未到庭，認為章男不符合自首規定要件。法官也指出，章男曾因幫助詐欺、竊盜、侵占及施用毒品等案被判刑，難認其素行良好；與此案被害人雖和解但迄今未賠償，章男雖稱其妻正懷孕且有小孩需其扶養，法官考量後依法判刑。

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