罷吳四騎士劉思吟、滿志剛認罪非首謀緩起訴 陳冠安不起訴

罷吳四騎士賴苡任（左2）、劉思吟（右2）、滿志剛（右1）、陳冠安（左1）。（資料照）

2025/06/16 18:10

〔記者吳昇儒／台北報導〕檢調偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，今日起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。罷吳四騎士賴苡任、劉思吟、滿志剛、劉冠安，因賴的涉案程度較深而被起訴，劉思吟、滿志剛則因坦承犯行，且態度良好，均非犯案首謀，且無話語權，且未主導罷免宣傳活動，故檢察官予以緩起訴處分。另陳冠安則因涉案不深，且未參與抄寫名冊活動，主要負責宣傳、民調，非主導地位，故予以不起訴處分。

檢察官調查後認為，劉思吟、林叡、滿志剛等人，犯後均承認犯行，配合案件偵辦，加上並非本案首謀，於案件上並無主導權，相信經此司法偵查程序後已有所警惕，故予以緩起訴處分。

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陳冠安則因2月5日晚間因另有餐敘活動，抵達時會議將要結束，參與不多，加上志工抄寫提議人名冊時，並未出現在國民黨台北市黨部，應對此事不知情。陳冠安主要負責罷免活動的文宣、新媒體宣傳、民調，僅有時參與擺攤募集活動，並非主導地位，故予以不起訴處分。

陳冠安參與2月5日的會議時，已經接近尾聲，且志工抄寫名冊時亦不在場，對於偽造文書部分無主導權，故檢察官予以不起訴處分。（記者吳昇儒翻攝）

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