北市議員陳怡君、「饅頭主任」涉貪起訴移審後續押3月 抗告遭駁回

台北市議員陳怡君抗告遭駁。（資料照）

2025/06/16 17:49

〔記者楊國文／台北報導〕台北市議員陳怡君及其辦公室「饅頭主任」張惠霖，涉利用3名親友當人頭，詐領384萬餘元助理補助費，又每月收取建商3萬9000多元「顧問費」，向市府施工單位施壓加速辦理建照、開挖道路等，1年半間共收賄70萬餘元，士林地檢署日前起訴陳女2人並移審，士林地院裁定2女皆收押禁見3個月。陳女2人不服抗告，高等法院今駁回抗告確定。

士林地檢署本月3日以涉犯貪污治罪條例的不違背職務收賄罪起訴陳怡君、張惠霖2女，晚間士林地院召開移審庭裁定2女均收押禁見。

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士院裁定指出，陳怡君2人同居且同戶籍，交情匪淺，且部分犯罪事實仍與證人供述有出入，有逃亡、串勾、湮滅或偽變造證據之虞，故裁定續押並禁見。

合議庭認為，陳怡君2人涉犯不違背職務收賄罪、利用職務上機會詐取財物罪、洗錢等罪，庭訊時雖皆聲稱坦承全部犯行，但實際上仍否認部分犯罪事實，詐領公款方面，2女皆不承認其中所涉的洗錢罪，且部分證人與2女關係密切，而人頭戶、陳怡君的弟媳洪于涵也證稱，陳怡君有教導她面對檢調時應如何答覆當助理的事。

向建商收賄方面，陳怡君2人雖坦承犯行，但2女彼此之間以及建商高明義、胡偉良的證述，尚有出入，對於自己的參與程度仍有相當的抗辯。張惠霖否認對價關係和主觀犯意，坦承收錢，但否認以關說、協調、辦理現勘方式施壓施工單位，只是覺得「收錢就是不對」才認罪，說詞和共犯證述有出入，尚待釐清。

合議庭審酌，陳怡君2人有緊密的上下隸屬信賴關係，且戶籍地、現居地都相同，可見交情非淺，有事實足認仍有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，且涉犯貪污重罪常伴逃亡、串證的高度可能性，審酌比例原則後，認為有羈押必要，裁定羈押並禁止接見通信。

陳女2人不服，提起抗告，主張調查證據已完畢，並無羈押必要性，高等法院審理後認為，陳怡君2人對於部分犯罪事實仍有爭執，士院尚待進行準備程序釐清爭點，以確認傳喚證人、調查證據等審理計畫，並未調查完畢，士院裁定續押3個月，並無違誤或不當，因此駁回抗告案確定。

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