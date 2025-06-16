上千蝦皮帳號轉租中國電商賣假貨撈逾4億 洗錢集團12嫌起訴

台中地檢署調查，菁鼎選公司透過社群平台刊登招募廣告，共計承租964個蝦皮帳號。（台中地檢署提供）

2025/06/16 17:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵破「菁鼎選公司」以合法公司為掩護，長期在IG等社群軟體上刊登廣告，以每月台幣1200至2000元價格，租賃大量蝦皮帳戶，再轉手以每月人民幣1100元至2000元不等金額轉租牟利，協助中國網拍業者販售仿冒商品銷往台灣，規避查緝並牟取暴利，將謝姓負責人逮捕並羈押獲准，全案共清查964個蝦皮帳號，累計向中國電商收取轉租金額高達新台幣3381萬餘元，台中地檢署今天偵查終結，將謝男等12人依洗錢防制法等罪嫌起訴。

台中地檢署檢察官吳昇峰發現，菁鼎選公司近年來頻繁對蝦皮帳戶申登人提出侵占罪的告訴，且屢遭商標權人控告冒用商標，認有犯罪嫌疑而主動簽分調查，經長期蒐證，今年2月17日持搜索票執行搜索，並約談該公司謝姓負責人（35歲）等12名嫌疑人到案說明，訊後向法院聲請羈押謝男獲准，其餘11名成員以5萬元至15萬元不等金額交保候傳。

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檢警調查發現，該集團從2023年8月起，透過社群平台及公開招募廣告，以每月新台幣1200元至2000元不等租金，吸引不特定民眾出租蝦皮帳號，並以公司名義與出租人簽訂帳號租賃契約，要求出租人協助完成帳號驗證及金融帳戶綁定，轉手再以每月人民幣 1100元至2000元不等金額轉租套利牟利。

檢警發現該集團分工縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽訂、帳號驗證、金流處理至與中國電商對接，每一流程均有明確分工，部分上架商品涉及侵害知名品牌商標權。全案共計清查964個蝦皮帳號，該集團向中國電商收取轉租金額累計高達新台幣3381萬餘元，而中國電商所得貨款更逾新台幣4億1970萬元，以層層金流轉帳、虛擬貨幣及現金交付等多元方式掩飾資金流向，規避洗錢防制規範。

中檢強調，帳號出租人亦涉違反洗錢防制法的收受對價提供帳戶罪嫌，依據台灣高等檢察署今年4月24日召集「偵辦出租蝦皮帳號案件研商會議」結論，針對居住於台中市轄內的143名帳號出租人展開偵查，已經通知130人到案說明（另案偵辦），展現打擊洗錢犯罪的決心與效率。

台中地檢署調查後今天偵結，將謝男等人依涉犯洗錢防制法之無正當理由以網際網路對公眾散布、交付對價使他人提供而收集他人向第三方支付服務事業申請的帳號、幫助犯商標法的透過網路方式非法販賣侵害商標權商品等罪嫌，向台中地院提起公訴。

台中地檢署查出，菁鼎選公司透過社群平台刊登招募廣告，以每月新台幣1200元至2000元不等租金，吸引不特定民眾出租蝦皮帳號。（台中地檢署提供）

台中地檢署調查，菁鼎選公司透過社群平台刊登招募廣告，共計承租964個蝦皮帳號。（台中地檢署提供）

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