「國道風火輪」另有苦主？ 休旅車在機場系統被掉落輪胎迎面撞擊

幾乎相同時間，1輛白色休旅車由國道1號機場系統準備匯入國2道時，在匝道被1顆輪胎迎面滾來撞擊車頭。（記者余瑞仁翻攝）

2025/06/16 18:21

「國道風火輪」畫面曝光！轎車被拖吊輪胎掉落 一路狂冒火花

〔記者余瑞仁／桃園報導〕1輛拖吊車昨（15）日晚間上架搭載、拖行2輛疑似事故車由國道2號桃園往大園方向行駛，卻在拖行過程中左後輪掉落，拖吊車司機卻未察覺仍一路高速行駛，後方拖行的轎車左後方輪軸與底盤與路面磨擦狂冒火花，「國道風火輪」的誇張畫面被同方向其他車輛乘客以手機錄影PO上網路社群，引來大批網友議論；幾乎同一時間，國道警察接獲報案一輛白色豐田休旅車在國道一號高速公路機場系統匝道被一顆掉落輪胎迎面撞擊，警方研判可能就是「國2道風火輪」掉落的輪胎，已掌握該拖吊車、將通知相關駕駛人到案說明。

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有網友在社群媒體「Threads」發布一段「高速公路上有風火輪」的影片，影片內容顯示昨（15）日晚間8點30分左右，一輛拖吊車車斗上載運1輛轎車、車後方拖著另1輛黑色轎車，由國道2號桃園往大園方向高速行駛，然而拖吊車後方拖行的轎車左後輪疑似掉落，車輛輪軸、底盤與地面高速磨擦、一路狂冒火星，驚悚景象引來「脆友」 以手機拍下過程，還頻說「要跟他（拖吊車駕駛）講吧！」、「哪有人這樣拖車的？」，這段國道風火輪影像引來大批網友熱議「這台車廢了吧」、「國道路面刮壞了，拖吊公司要賠嗎？」、「新世代燒胎！」更有人質疑拖吊車上載一台、後面拖一台，這樣沒有違規嗎？

對此，國道警察局表示，事發當下並未接獲報案或檢舉。不過，幾乎同一時間，1輛白色休旅車由國1道機場系統準備匯入國2道往機場方向行駛之際，突然迎面有1顆輪胎滾來，休旅車駕駛閃避不及、車頭挨撞，肇禍的輪胎隨後滾到路肩撞擊護欄後躺平；警方研判這顆輪胎可能是就是拖吊車後方所拖吊轎車掉落的，已調閱國道監視影像追查該拖吊車，將通知相關駕駛人到案釐清事故原因及相關肇事責任。

掉落的輪胎撞擊休旅車後躺平在路肩。（記者余瑞仁翻攝）

網友目擊拍下拖吊車拖行的1輛轎車卻疑似車輪掉落、一路摩擦路面狂冒火花的「國道風火輪」，網友將影像PO在網路社群Threads，引發網友熱議。（圖取自Threads）

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