獨家》屏東枋寮少年溺水為救友！義舉殞命讓人鼻酸

搜救單位在事發海域尋獲黃姓少年遺體。（海巡提供）

2025/06/16 16:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋寮漁港燈塔附近海域昨（15日）下午3時40分發生溺水悲劇，7名國高中生不慎被暗流捲入驚濤駭浪，19歲黃姓少年為救同伴英勇下水，卻不幸失聯。今（16日）晨7時，海巡及消防單位在事發海域尋獲黃姓少年遺體，趕到現場的家屬悲痛欲絕，哭聲劃破海天。黃姓少年自小懂事，為了救人犧牲年輕生命，令人不勝唏噓。

枋寮鄉民代表黃信憲痛心表示，黃姓少年由單親母親獨力撫養3弟妹長大，父母離異的他自幼成熟懂事，深受鄰里讚賞。據其母與同伴描述，黃姓少年見朋友溺水，毫不猶豫躍入海中施救，卻被兇猛暗流吞噬，英勇行為令人鼻酸。「他為了救同伴回不來！」黃信憲哽咽說，這場悲劇讓整個鄉里陷入哀傷。

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事發過程是15日下午3時58分，7名落海學生中，1人自行上岸，另5人由熱心SUP玩家與海巡人員聯手救起。其中兩名16歲少年分別由春日、佳冬救護車送往枋寮醫院救治，一人腹脹但意識清醒，狀況均穩定。然而，黃姓少年卻遍尋不著，海巡署出動2艇、佳冬1艇連夜搜尋，終在今晨發現他已無生命跡象。家屬聞訊崩潰，現場氣氛凝重。

當地居民指出，枋寮漁港燈塔海域暗流洶湧，風浪常年不歇，而黃姓少年的無私之舉，讓人感慨大海無情，奪走了一顆年輕而勇敢的心。海巡與消防人員坦言，搜救過程挑戰重重，遺憾未能挽回少年性命。目前，相關單位已為家屬提供心理輔導，試圖撫平這場悲劇帶來的傷痛。

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