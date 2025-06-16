苗縣聲音照相今年5個月告發76件 最高「飆」出105.3分貝

圖為今年統計至5月份最高「飆」出105.3分貝車輛。（縣府環保局提供）

2025/06/16 17:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣有不少民眾長期反映，高噪音車輛擾亂住家安寧、嚴重影響居住環境品質，包括重機常行經的台3線、頭份、竹南、苗栗市等人口較為密集與道路較寬敞的縣道等，已設置聲音照相科技執法，苗栗縣府環保局統計，今年至5月份告發76件，其中超標最高者為一輛行經130縣道苑裡鎮路段的轎車，「飆」出105.3分貝。

由於不少民眾反映頻頻，經詢問，苗栗縣府環保局表示，目前針對常發生噪音擾亂安寧路段共建置8套固定式聲音照相設備，並有移動式與車載式聲音照相設備提高機動性。

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依苗栗縣現況，除了重機常出沒的台3線頭份、三灣、獅潭路段已設置4處固定式聲音照相，頭份市建國路、竹南鎮公赴路、苗栗市中正路與苑裡鎮世界路也分別設置固定式設備，至於移動式與車載式設備則不定期在縣內檢舉熱區稽查。

苗栗縣府環保局表示，遭取締的車輛為駕駛重踩油門，甚至改裝排氣管為常見的違規樣態，除了聲音照相告發76件，今年1至5月也對疑似改裝情形車輛通知回檢99輛。

另外，未設置固定聲音照相但民眾較常反映地區，主要為苗栗市英才路、至公路、經國路、頭份市富強二街、竹南鎮環市路等路段，屬於人口較多的行政區域主要道路。

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