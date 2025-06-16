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    疑前夫有新歡竟倒熱水燙傷他背部 她被判刑5年8月

    尤姓婦人疑前夫有新歡，又不滿被要求搬離住處，涉嫌以滾燙熱水朝他背部倒下，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    尤姓婦人疑前夫有新歡，又不滿被要求搬離住處，涉嫌以滾燙熱水朝他背部倒下，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    2025/06/16 16:15

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡之際，用大量滾燙熱水朝前夫背部倒下去，經陳男二度提告家暴殺人未遂後起訴，高等法院高雄分院並依重傷害罪，判處她徒刑5年8月。

    據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚調解後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。2022年3月9日中午，尤婦回到該處，陳男邀她共進午餐，2人又因感情問題發生激烈口角。

    尤婦當天被要求必須徹底搬離，她懷疑陳男另結新歡，乃在下午4點多，趁他在沙發上半躺熟睡之際，涉嫌朝胸部、四肢等處潑灑大量滾燙熱水，全身至少5成面積三度灼傷，甚至一度休克，無法恢復原狀。

    陳男受重創後，跑到附近里長家求救，經救護車送醫急救。前鎮分局受理報案後，傳喚尤婦到案說明，並函送高雄地檢署偵辦。據悉，承辦檢察官到醫院製作筆錄，由於陳男當時供詞不完整，也不想追究，檢方因此處分不起訴確定。

    不過，2023年2月8日，陳男出院後，前往高雄地檢署又控告尤婦涉嫌家暴殺人未遂罪，並提出保護令、案發現場照片及醫院診斷書後，承辦檢察官認為有新事實、新證據，依法將她提起公訴。

    高雄地院開庭調查後，認為尤婦沒有殺人犯意，改依重傷害罪，判處有期徒刑5年8月，她不服上訴，高雄高分院仍然維持原審刑度，尚未定讞。

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