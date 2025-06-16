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    指南客運不滿被欣欣客運按喇叭 司機狂毆同行被送辦

    指南客運彭姓駕駛因不滿被後方欣欣客運羅姓駕駛按喇叭，竟衝到對方車上連續出拳狂毆 。（記者陸運鋒翻攝）

    指南客運彭姓駕駛因不滿被後方欣欣客運羅姓駕駛按喇叭，竟衝到對方車上連續出拳狂毆 。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/16 15:48

    〔記者陸運鋒／台北報導〕指南客運彭姓駕駛前天（14）日晚間行經台北市文山區景美街時，因不滿被後方欣欣客運羅姓駕駛按喇叭，竟衝到對方車上連續出拳狂毆，警方獲報到場時，雙方已經自行離去，而羅男事後到派出所提出告訴，警方今也通知彭男到案說明，依傷害罪嫌偵辦。

    毆人影片昨在LINE群組流傳，內容顯示一名身材壯碩的公車司機，對著坐在公車座位上的司機猛揮10多拳，嘴裡還不斷罵著髒話。而警方接獲民眾報案趕抵時，雙方已經駕車自行離去，但得知是公車司機的行車糾紛，也通知雙方前來釐清。

    警方調查，51歲羅男當時駕駛欣欣客運660號公車，由文山區景美街往木柵方向行駛，途中為了閃避機車，於是向前方指南客運251號公車按喇叭示警，怎料此舉引起50歲彭姓駕駛不滿，趁羅男靠站讓乘客下車時衝到對方車上，連續朝羅男揮拳。

    警方指出，事後羅姓司機自行就醫並提告，今日已將通知彭姓司機到案說明，將依傷害罪嫌函送偵辦，同時依道路交通管理處罰條例舉發違規臨時停車。

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