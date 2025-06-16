瞎掰家裡要裝潢……男子落入假投資陷阱險遭騙500萬

警方到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/16 15:09

〔記者王冠仁／台北報導〕50歲高姓男子落入詐騙集團假投資陷阱，對方謊稱有特殊投資管道可以大賺一筆，他信以為真，跑到住家附近的銀行打算提領500萬元要交給「理財專員」儲值。行員詢問他領錢用途，他還謊稱是家中裝潢費用，但行員察覺異狀通報警方，警方這才及時攔阻他。

警方調查，高姓男子先前透過網路，輾轉加入一個通訊軟體中的理財群組，群組中的理財老師經常秀出獲利滿滿的對帳單，還每天吹噓靠著股票、虛擬貨幣賺了多少錢，看得他心癢難耐。

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高最終向對方詢問該如何投資，對方謊稱有特殊管道，因此帳面上不能留下任何紀錄，叮囑他領錢時不能告訴行員實際用途，還要他去領錢出來交給理財專員「儲值」就可投資。

不久後，高跑到台灣銀行民權分行打算臨櫃提領500萬元，由於金額龐大，行員仔細詢問，他聲稱是家中裝潢費用，但行員進一步追問相關細節他卻說不出來，行員報警。

轄區警方趕到後，高起先也堅稱是為了裝潢，還胡扯妻子也知情，但警方進一步追問，甚至打電話給他妻子，妻子否認家中有裝潢，警方進一步追問，他這才說出實情。警方研判他落入詐騙集團假投資陷阱，苦心勸說，他最終才放棄領款。

大同分局呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，並再三查證，本分局持續更新詐騙犯罪手法資料庫，供民眾參考、注意及防範，也再次提醒民眾防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可直接撥打110報案專線尋求警方協助，一起防詐阻騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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