海域溺水死亡案頻傳 國海院：務必下載並監看「GoOcean」

新北市貢寮區東興宮沙灘的戲水事故，「GoOcean」曾亮起紅色高風險警示（左）。（國海院提供）

2025/06/16 15:53

〔記者洪定宏／高雄報導〕暑假還沒到，但最近1個月，北部、東部、南部海域，已發生多起因衝浪及戲水游泳造成的溺水死亡案件。對此，國家海洋研究院提醒民眾，親近大海前，務必「先評估，後下水」，呼籲儘速下載「GoOcean」海洋遊憩風險資訊平台App，掌握海氣象變化，如果呈現紅色燈號，千萬不要下水或趕緊上岸，以確保安全。

國海院指出，為了讓判斷變得快速又直觀，特別將每小時更新的複雜風浪、潮汐、流速監測資料，轉譯成紅、黃、綠三色燈號。

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使用者打開App，選擇海灘與活動，就能立刻看見浪高與流速是否超出能力範圍。若螢幕亮起紅色驚嘆號，即使老手也建議審慎評估調整活動計畫；橘色「專」字或黃燈「中」字符號，分別代表須具備專家級或中級運動能力，但仍有不確定性，必須誠實衡量體能與裝備；就算是綠燈，也別忘穿好救生衣、結伴下水，並留意天候變化。

國海院強調，監測資料顯示，近期多起溺水事故發生時，例如5月30日下午約5點半在新北市貢寮區東興宮沙灘的戲水意外，「GoOcean」都已亮起紅色高風險警示，如果資訊能被及早查閱，行程與決策就可能改寫結果。

國海院表示，為強化「GoOcean」的功能，將持續升級浮標及岸基雷達，擴充熱門海灘的即時監測，並與教育單位合作，把「GoOcean」納入沿海學校的戶外課程與放學前安全廣播。

國海院呼籲，夏季將至，務必在手機安裝「GoOcean」，把握「先評估，後下水」原則，下水前務必再確認浪況、流況與潮汐，掌握海氣象變化。

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