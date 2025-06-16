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    竹市玄鳳鸚鵡飛失 警偕動保團體1天找回

    新竹市一隻親人的玄鳳鸚鵡飛失，經警方聯手動保團體和市民協尋，飛失1天後重回主人懷抱。（竹市警方提供）

    新竹市一隻親人的玄鳳鸚鵡飛失，經警方聯手動保團體和市民協尋，飛失1天後重回主人懷抱。（竹市警方提供）

    2025/06/16 14:48

    〔記者洪美秀／新竹報導〕「我的寶貝『雞蛋』玄鳳鸚鵡走失了，請大家幫忙協尋」，新竹市香山區吳小姐飼養1隻玄鳳鸚鵡，本月8日在牛埔路附近飛失不見，吳小姐在網路社群發起協尋訊息，經善心市民通報後，由警方及動保團體合力找到走失的鸚鵡，並順利重回吳小姐懷抱。

    警方指出，這隻名為「雞蛋」的玄鳳鸚鵡6月8日在牛埔路附近飛失，主人吳小姐曾努力尋找，但仍無音訊，後來在社群平台貼出協尋的文章，提到「雞蛋」性格親人，頭上有2至3根明顯羽毛，翅膀背面呈對稱灰色，失蹤後，主人吳小姐曾動員親友尋找，並透過社群平台發起「新竹緊急尋鳥」協尋行動。

    有位善心人士9日上午停等紅燈之際，發現該鸚鵡恰巧飛落在其安全帽上，隨即將牠帶至附近的文華派出所並留下聯繫電話，更熱心地將牠送至傑恩動物醫院暫時安置。派出所值班員警在各社群平台搜尋動物相關協尋訊息後，終於在「台灣鳥寶救援協會 鸚鵡 飛失/拾獲/救援/協尋」臉書社團發現該鸚鵡的協尋訊息。

    員警隨後通知失主吳小姐，當天「雞蛋」也順利回到主人懷中。吳小姐很感謝警方及市民的協助，和動物醫院的溫暖照顧。

    警方也提醒，若有發現疑似走失的寵物，可洽當地派出所或110報案專線，或通報1959動物保護專線，將有專人24小時受理。

    新竹市一隻親人的玄鳳鸚鵡飛失，經警方聯手動保團體和市民協尋，飛失1天後重回主人懷抱。（竹市警方提供）

    新竹市一隻親人的玄鳳鸚鵡飛失，經警方聯手動保團體和市民協尋，飛失1天後重回主人懷抱。（竹市警方提供）

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