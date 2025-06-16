男被指偷拍鋼管女更衣遭毆打 警逮2宮廟轎班人員

1名男子被指控偷拍遶境鋼管舞女換衣服，被洪姓、邱姓轎班人員毆打，警方逮回雙煞，續追偷拍案情。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/16 15:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽宮廟遶境，傳出一名男子涉嫌偷拍鋼管女舞者更衣，舞者嚇得尖叫，轎班得知後群情激憤，2人衝上前動手毆打男子，雖無人報案，但民眾拍攝PO網，三峽警分局網路巡邏發現，逮獲打人的洪姓、邱姓2名陣頭轎班，除依社維法送辦，也將進一步了解有無偷拍情節。

三峽區某宮廟8日舉辦遶境祈福，遶境車隊晚間6時許活動結束停在介壽路上，其中1輛載著女舞者車輛也在路旁，恰巧有女舞者在車上更衣，而40歲王姓男子被指控繞到舞台後方，用手機偷拍女舞者更衣，女舞者嚇得花容失色尖叫，遶境的轎班發現，當場喝令制止。

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一群遶境轎班人員衝上前，其中28歲洪姓男子及25邱姓男子出手對王男一陣拳打腳踢，3位同伴在旁勸架，王男遭毆後身體擦挫傷，沒報警便離開，但打人行徑全被民眾錄下PO網。

三峽警分局昨天傍晚網路巡邏發現，策動涉嫌動手洪姓及邱姓男子到案，另外被毆打的王男不願對2人提告，辯稱一切都是誤會，他辯稱，當時友人喝醉酒，他勸阻過程中誤觸手機攝影功能，但員警詢問手機去向，王嫌則說手機已遺失。

雖然王男遭毆打，警方也將通知女鋼管舞者到案，釐清遭偷拍過程，及是否提出妨害秘密罪告訴。

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