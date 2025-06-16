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    第三方支付成詐團最好洗錢工具 法務部長：已有做相關改變

    立法院司法及法制委員會16日邀法務部長鄭銘謙報告「鑑於近來矯正監所暴力衝突事件頻傳，如何維護『矯正是刑事司法最後一道防線』及相關獄政策進作為，包括提升戒護人力資源」，並備質詢。（記者羅沛德攝）

    立法院司法及法制委員會16日邀法務部長鄭銘謙報告「鑑於近來矯正監所暴力衝突事件頻傳，如何維護『矯正是刑事司法最後一道防線』及相關獄政策進作為，包括提升戒護人力資源」，並備質詢。（記者羅沛德攝）

    2025/06/16 13:28

    〔記者陸運鋒／台北報導〕立法院司法及法制委員會今邀請法務部等單位就「鑑於近來矯正監所暴力衝突事件頻傳，如何維護『矯正是刑事司法最後一道防線』及相關獄政策進作為，包括提升戒護人力資源」進行專題報告並備質詢。立委蔡易餘質詢時引述本報上周及今日頭版報導指出，第三方支付已經變成詐騙集團最好的洗錢工具，而法務部長鄭銘謙答詢時說，已有做相關改變。

    立委蔡易餘質詢時引述本報上週「第三方支付台灣里 涉洗錢50億 檢調拘提14人 負責人等6人收押」及「詐團利用人頭公司戶洗錢 刑局鎖定近300家 近將大掃蕩」頭版報導指出，法務部對於詐騙集團利用第三方支付設置斷點，掩護金流部分是否有具體作為。

    法務部長鄭銘謙指出，第三方支付被詐團當成洗錢工具，對於這部分詐欺危害防制條例以及洗錢防制法有做相關的改變，包括在國內要做登記申報或處罰規定，這部分也會做加強專案查緝，今年一至三月查獲774個詐團，比去年同期36.75%，查獲人數也成長23.13%，另外羈押人數也成長62.44%。

    蔡易餘指出報導內容說，上百家人頭公司充作特約店家，實則收受來自博弈賭團、詐騙集團等的金流後，為該些不法集團洗錢逾50億元，既然已經掌握這些總數，該如何順藤摸瓜查出其他不法交易，首腦要揪出來，希望法務部在做查核的時候，要站在被害人的立場，

    鄭銘謙說，不只是單一個案檢察官會再深入追查，至於金流部分都有督導高等檢察署，詐欺危害防制條例也不只針對個案沒收金流，他案若是涉及詐欺，也會向法院申請沒收，而今年第一季已發還被害人超過36億元。

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