台中21歲青年坎坷身世曝！ 移工生母不告而別 父不懂報戶口淪黑戶

黑戶青年沒上過餐館，心智如10歲孩童。（蘇乙青提供）

2025/06/16 13:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市21歲黃姓黑戶青年從未上過學，也從未擁有一張身分證，今年2月被父親趕出門，露宿街頭撿回收才被發現，如今事件引發社會關注，失聯多日黃父昨終於現身說明，表示兒子有出生證明，生母是不告而別的外籍移工，但他不知道怎麼報戶口才延宕，同時也否認限制孩子行動，「趕出門是為了讓他獨立」。

整起事件由台中市北屯區北京里長蘇乙青揭露，蘇里長5月8日在當地一間回收場發現這名青年，發現他舉止單純、談吐宛如10歲孩童，進一步了解才得知，青年從小由父親撫養，卻未被報戶口、無法就學，且長年被限制在套房內不得外出，至今幾乎不識字，直到今年2月被趕出家門後，他開始流落街頭，靠撿回收維生。

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蘇乙青表示，青年智力正常，但社會化不足，反應單純，他發現青年的狀況後，除了先安置並聯繫社會局協助外，也曾聯絡青年的父親，對方雖聲稱會幫兒子補辦身分，但最後卻無下文，而目前青年已由社會局安置中途之家，生活物資充足，社工與輔導員的陪伴也讓他逐漸建立安全感。

而此事也引發社會高度關注，警方昨晚終於找到62歲黃父帶回派出所釐清，黃父說，兒子是與一名東南亞的外籍移工所生，兩人沒有結婚，兒子有出生證明，但自己沒念什麼書，知識水平不高，不知道怎麼報戶口，女方也在兒子3、4歲時突不告而別，他也不知道如何幫兒子報戶口，或是沒有接受國民義務教育會受罰，一延宕就沒多加留意。

他平日除做回收偶而也會去打零工，父子相依為命，平日沒有限制孩子行動，能自由出入，只是因為兒子沒打預防針、沒報戶口，要兒子減少外出，也擔心孩子在外遇到狀況，多加提醒，今年2月認為孩子已經21歲，應該能夠獨立自立自強，才把孩子趕出去。

里長、「再生父母」群組籲先做親子鑑定

對於黃父說法，蘇乙青及為了青年成立的「再生父母」群組都認為，目前仍存在許多疑點，應先做親子鑑定，如果沒弄清真正身世，一旦貿然報戶口恐影響青年的權益。「再生父母」LINE群組，連日來已有不少人提出疑問，包括沒有親子鑑定戶口怎麼補？青年是不是被代養的？母親是否仍在？

而這些疑點不釐清，恐再度阻礙他的身分認定與合法權益，呼籲警方與社會局及戶政等相關單位應共同合作，儘快釐清身世疑點，協助這位年輕人真正重獲新生，別讓善意的關注最終恐影響青年的權益。

第五分局今天表示，該案經昨日前往安置中心訪查青年，製作筆錄，該青年表示未遭其父傷害或凌虐，不提出任何告訴，另其父親於同日夜間至北屯派出所說明完成調查筆錄，經比對黃父與黃姓青年筆錄內容，雙方所述吻合，警方已主動介入調查，將持續訪查以利釐清事實真相，至於青年未依規定辦理戶籍登記部分，由戶政單位依法處理。

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