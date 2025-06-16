為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中市黑戶青年事件驚人 議員要求成立「跨局處的專案小組」檢討

    市議員陳俞融針對21歲黑戶青年，要求市府成立跨局處專案小組調查。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳俞融針對21歲黑戶青年，要求市府成立跨局處專案小組調查。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/16 13:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕本報獨家報導台中市北屯區一名21歲黑戶青年，民進黨市議員陳俞融今天在市議會痛批，此事件顯示市府現今社會安全網及戶政教育體系出現重大漏洞，要求台中市政府成立「跨局處的專案小組」，徹底檢討本案疏失向市議會提出報告。

    台中市北屯區一名21歲黑戶青年無戶籍、未曾就學，長期流落街頭、以撿拾回收維生，因被里長發現事情才爆發。

    議員陳俞融表示，一個被遺忘在台中市長達21年的黑戶青年，沒有身份證沒有就學沒有童年疑遭軟禁10多年，因為被愛心里長發現，事件才爆發，此不僅是家庭悲劇，更是台中市社會安全網的重大破洞、戶政及教育、警政體系出現失靈狀態。

    陳俞融今天市議會提出臨時動議，要求市長責成相關局處提出檢討並且提出具體策進方案，並且要求台中市政府成立「跨局處的專案小組」徹底檢討本案疏失向市議會提出報告。

    其次，陳俞融要求，立即全面檢討並強化「幽靈人口」清查機制，結合民政、警政、社政、教育與醫療系統，建立預警制度。

    陳俞融表示，要求市府啟動全面清查，避免台中市再有青年變成幽靈人口、黑戶青年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播