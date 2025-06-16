中市黑戶青年事件驚人 議員要求成立「跨局處的專案小組」檢討

市議員陳俞融針對21歲黑戶青年，要求市府成立跨局處專案小組調查。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/16 13:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕本報獨家報導台中市北屯區一名21歲黑戶青年，民進黨市議員陳俞融今天在市議會痛批，此事件顯示市府現今社會安全網及戶政教育體系出現重大漏洞，要求台中市政府成立「跨局處的專案小組」，徹底檢討本案疏失向市議會提出報告。

台中市北屯區一名21歲黑戶青年無戶籍、未曾就學，長期流落街頭、以撿拾回收維生，因被里長發現事情才爆發。

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議員陳俞融表示，一個被遺忘在台中市長達21年的黑戶青年，沒有身份證沒有就學沒有童年疑遭軟禁10多年，因為被愛心里長發現，事件才爆發，此不僅是家庭悲劇，更是台中市社會安全網的重大破洞、戶政及教育、警政體系出現失靈狀態。

陳俞融今天市議會提出臨時動議，要求市長責成相關局處提出檢討並且提出具體策進方案，並且要求台中市政府成立「跨局處的專案小組」徹底檢討本案疏失向市議會提出報告。

其次，陳俞融要求，立即全面檢討並強化「幽靈人口」清查機制，結合民政、警政、社政、教育與醫療系統，建立預警制度。

陳俞融表示，要求市府啟動全面清查，避免台中市再有青年變成幽靈人口、黑戶青年。

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