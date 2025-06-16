中古冰箱堵門！彰化田中電器行大火 鐵皮屋險成「鐵棺材」

圖左是電器行起火畫面，圖右是同一角度，見店面口堆置大批中右冰箱。（民眾提供及翻攝GOOGLE地圖）

2025/06/16 13:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮福安路兩間鐵皮屋商店今天（15日）凌晨發生大火，這場大火相當驚險，因為其中一家起火的電器行是鐵皮屋搭建，店家把大批中古冰箱棄置在店門口，一家5口都住在鐵皮屋裡面，大火一來，幾乎淪為「鐵棺材」。所幸，住戶在消防隊員的協助下驚險逃生，一對母子（50歲女性、12歲男童）受傷送醫，尚無大礙。

彰化縣消防局第二大隊副大隊長吳哲佑說，消防隊員到場時，見到電器行門口已經烈焰沖天，大家非常擔心有人還沒逃出來，但想要進入電器行裡面搜救，根本「寸步難行」，因為這間電器行被中古電冰箱層層包圍，消防員要帶著噴水槍進入，唯一的通道已經起火，去路全被冰箱堵住，水線也拉不進去，好在最後確認，人員都在第一時間逃出，否則傷亡可能相當慘重。

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吳哲佑說，坊間有很多這樣的中古電器行，大型冰箱直接擺在大門口，此舉並未違反消防法規，今天這件案子是鐵皮屋搭建，後門沒有逃生路，又位於田中市區，還好人員及時逃出。對於中古冰箱擺放於門口的店家要有消防意識，否則大火一來，逃生困難。

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