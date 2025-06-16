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    台74線大貨車失控自撞護欄 塑膠粒灑滿對向車道

    羅姓男子今天上午駕駛大貨車，行經台74線太平路段，疑因變換車道失控自撞中央分向護欄，造成車上載運的塑膠粒子灑滿對向車道。（記者陳建志翻攝）

    羅姓男子今天上午駕駛大貨車，行經台74線太平路段，疑因變換車道失控自撞中央分向護欄，造成車上載運的塑膠粒子灑滿對向車道。（記者陳建志翻攝）

    2025/06/16 13:11

    〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速公路，今天上午9點多時，羅姓男子（53歲）駕駛大貨車，沿北屯往大里方向行駛，行經25.9K太平路段時，不慎自撞中央分向護欄，不但整個車身迴轉近180度，並造成後車斗載運的藍色塑膠粒子散落至對向車道，造成車流一度受阻，所幸羅男及其他用路人無人受傷，詳細肇事原因警方將進一步分析研判。

    這起自撞車禍發生在今天上午9點23分左右，當時羅姓男子（53歲）駕駛大貨車，沿北屯往大里方向行駛，行經25.9K太平路段時，羅男從中間車道要往右變換車道，車輛卻因不明原因打滑，致左側車身部位與中央分向紐澤西護欄發生碰撞，導致後車斗載運的塑膠粒子散落至對向車道，所幸羅男及其他用路人都無人受傷。

    因羅男肇事後，整輛車180度轉向停在內側車道，對向則是兩個車道都灑滿藍色的塑膠粒，造成車流一度受阻，員警獲報前來處理後，經酒測羅男並無酒精反應，肇事原因太平警分局將依據現場跡證後，還原事故發生經過，交由交通警察大隊分析研判。

    太平分局呼籲，民眾駕駛車輛雨天因路面潮濕應減速慢行，行車變換車道亦應注意，以保障用路人安全。

    羅姓男子今天上午駕駛大貨車，行經台74線太平路段，疑因變換車道失控自撞中央分向護欄，所幸沒有人員受傷。（記者陳建志翻攝）

    羅姓男子今天上午駕駛大貨車，行經台74線太平路段，疑因變換車道失控自撞中央分向護欄，所幸沒有人員受傷。（記者陳建志翻攝）

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