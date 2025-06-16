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    任意傾倒建築廢棄物 土木包商等4人被判刑

    丁姓土木包商等人任意傾倒建築廢棄物破壞環境，被法院判刑。（資料照）

    丁姓土木包商等人任意傾倒建築廢棄物破壞環境，被法院判刑。（資料照）

    2025/06/16 13:00

    〔記者李立法／屏東報導〕黃姓男子引導丁姓土木包商委託的周姓大貨車運將及私運建築廢棄物的廖男，將大量非法廢棄物傾倒在屏東九如鄉一處無人看管的土地上，為賺黑心錢，不惜破壞環境生態，經環保單位查獲送辦後，丁男等4人分別被屏東地院依違反廢棄物清理法判處1年2個月至1年10個月不等徒刑，並沒收不法所得，可上訴。

    丁姓業者為節省處理廢棄物的花費，非法委託周姓男子私運大批磚塊、混凝土塊及廢土等建築廢棄物，在黃姓男子引導下，以每車次5000元價碼，傾倒在九如鄉一處無人看管的土地上，共傾倒7車次、約28噸的建築廢棄物。

    廖姓男子得知黃男有非法傾倒廢棄物的管道後，找上黃男，將4噸重的建築廢棄物以1200元價碼，傾倒於相同的地點，結果被屏東縣環保局查獲，經會同檢警偵辦後，循線將丁姓業者、張男、周男及廖男等4人依違反廢棄物清理法送辦。

    屏東地院認為丁男等4人漠視政府對環境保護的政策宣導，危害環境永續發展及國民健康，行為顯不足取，依非法處理廢棄物罪，分別判處丁、黃、周、廖等4男1年10月、1年8月、1年6月、1年2月等徒刑，並沒收不法所得。

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