大型巴士漏油害騎士摔傷 警方將開罰

路面可見明顯油漬，害機車騎士摔傷。（民眾提供）

2025/06/16 13:12

〔記者歐素美／台中報導〕郭姓男子駕駛大型巴士，今天上午7時多行經台中市大雅區中清路左轉雅潭路，車底疑機油滲漏，油漬害騎機車行經的葉男摔傷送醫，幸僅左腳擦挫傷，郭男將車停在路邊，警方獲報到場處理，將依《道路交通管理處罰條例》第20條處汽車所有人新台幣最高3600元以下罰鍰。

這起事故發生在今天上午7時53分許，郭男（62歲）駕駛大型巴士行經中清路，左轉進入雅潭路往潭子方向行駛，路人發現該車底部有油漬滲漏，立即提醒郭男，郭男知悉後立即將車停靠路旁，並通知大雅警分局員警到場疏導處理。

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不料，葉姓男子（19歲）騎機車在中清路，停等在雅潭路口待轉區準備起步往潭子方向騎乘外車道，結果因地上油漬而摔車受傷，機車左側車身受損。警方到場，經檢測葉男未酒駕，經送清泉醫院後，幸僅左腳受傷無大礙。

警方通知環保局派員到場鋪設木屑，清除路面油漬避免再生事故，員警則從旁協助疏導現場交通；針對大型巴士漏油車害騎士摔倒部分，警方將依《道路交通管理處罰條例》第20條處汽車所有人新台幣3600元以下罰鍰，並呼籲民眾駕駛車輛上路，務必事先檢查車輛狀況，以維護交通安全。

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