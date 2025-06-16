逢甲榕倒壓死學生 林試所專家現勘稱採到褐根病菌株面

檢方與林試所專家今現勘逢甲大學倒塌榕樹，了解倒伏原因。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/16 12:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕逢甲大學13日發生校園中大榕樹倒塌，造成1死3傷悲劇，今檢察官與樹木、土壤等專家前往現勘，農業部林業試驗所副所長吳孟玲指出，從倒塌榕樹的根基中明顯看到褐根病引起的網狀格紋，並在樹幹採集到4處褐根病菌株面，初步判斷有褐根病菌造成斷根腐朽，但仍無法說是褐根病就是造成榕樹倒塌的元凶，維養護管理均會影響樹木是否生病，一切須有科學證據，將土壤等相關檢驗報告出來送檢方後續調查。

逢甲大學榕樹大道日前傍晚時分突倒塌，造成路過材料系碩一生被壓中重傷送醫不治，同行女友等也受傷，檢方與林試所包括病蟲害、土壤及樹木結構等4名專家今赴現場勘驗榕樹倒塌原因，一行人觀察榕樹斷根情況及樹幹生長情況，並採集帶回多件檢驗樣本。

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吳孟玲現勘後指出，倒伏的榕樹明顯看出枝葉稀疏、有些黃化，經實際觀察斷根的榕樹，初步看到根基部有腐朽菌造成的網狀格紋，腐朽菌中又以褐根病最容易引起網狀格紋；另也在4處枝幹採到有褐根病菌株面，因需有科學證據，均採樣帶回林試所進行病原菌培養。

吳孟玲強調，褐根病菌在城市樹木多是靠根與根接觸傳播，尤其是榕樹機率大，但樹會生病原因多元，包括環境棲地維護管理或本身抵抗力不好以致病原侵襲等。

吳孟玲說，目前看來榕樹斷根腐朽主因是褐根病菌，但就整棵樹的健康管理來看，樹會倒伏不能說褐根病菌就是最主要因子，樹會倒伏分生物因子及非生物因子，褐根病菌是都市中樹木倒塌最常見的生物因子，但維養護管理均會影響樹木是否生病，也是佔很大的重要因素。

她說，非生物因子的調查不能只用目視檢查，要等土壤檢驗報告出來才能給完整科學證據，會一併檢驗後送書面報造給檢方調查。

逢甲大學榕樹倒塌壓死學生，林試所專家今現勘曝明顯採集到褐根病菌株面。（記者蘇孟娟攝）

逢甲大學榕樹倒塌壓死學生，林試所專家今現勘採集到褐根病菌株面，將帶回檢驗。（記者蘇孟娟攝）

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