逢甲大學榕樹壓死碩士生 森林城市協會:花台覆土可能是樹倒主因

逢甲大學傾倒的榕樹。（記者張瑞楨攝翻）

2025/06/16 13:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕逢甲大學一棵種植64年的老榕樹，本月13日倒塌造成一名碩士生不幸死亡，原因眾說紛紜，森林城市協會理事長莊傑任今天（16日）研判，花台覆土很可能是樹倒的主因。

ISA國際樹藝師、森林城市協會理事長莊傑任指出，這起事件外界有人說是雨勢過大、也有人說是褐根病，還有人說是因為樹木沒修剪，他認為倒樹真正原因，並非如媒體或外界所說。

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莊傑任說，其實這一棵老榕樹於逢甲創校時，64年前就已經種植，原本是教學大樓前廣場的4棵榕樹之一。1993年時，教學大樓被改建為忠勤大樓，他對比歷史空拍照片，發現新的大樓比舊大樓更擴大建築面積，因此導致榕樹樹根疑似可能被切斷，縮限了生長空間。

莊傑任又對比兩棵同時期種植的老榕樹，1棵有花台覆土，1棵沒有，他研判花台覆土很有可能是這次樹倒的最主要原因，因為樹木的根系是需要呼吸的，只要被覆土超過10公分以上，就會導致根系很容易缺氧死亡，更何況這棵老榕樹覆土超過30公分。

至於樹木主根，他認為已經很明顯因為潰爛而斷裂，整個根系非常扁平。上次花台覆土時，雖然老榕樹長出了二段根，支撐它的存活，但主要根系早就已經斷裂、潰爛了，能夠撐到現在，主要是靠氣生根與長出的二段根支持。

針對部分媒體報導這棵樹可能是褐根病，莊傑任說，褐根病的發生是來自樹木有潰爛的傷口、有死亡的根系，樹木體弱多病時，病原菌從弱點進來而擴散感染。「褐根病只是樹木根系生長條件不佳時，最終的結果而已，而不是主要的成因」。

莊傑任說，花台覆土的推論，需要調閱當初規劃的設計圖double check，才能百分之百確定，但就目前資料，他認為非常有可能。

此外，莊傑任也調閱14年前google街景，發現這次倒掉的大榕樹，當初根系生長棲地只有土壤與少量草皮，但這次倒樹下面，卻看見樹下已經長滿了山蘇、及一些高需水的蕨類，一旁還有兩個以上的噴罐頭，定時定量大量澆水。

莊傑任強調，榕樹等一般的喬木，其實需水量不能那麼多，如果土壤長期濕潤，常常會導致根系慢慢潰爛死亡，這也可能是這次樹倒的近因；至於雨太大或缺乏修剪，並非樹倒原因。

他表示，倒樹成因在樹根這件事，要真正被重視，「包括工程保護、種植、風險評估、健康改善，這四項何時才能落實在樹木保護?」大家常講希望樹木不要被斷頭、樹根好好保護，一方面是保護樹，最重要的是保護人。

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