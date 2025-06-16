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    護理師遭受刑人暴力攻擊！莊瑞雄提入監醫療指引 鄭銘謙：應該要做

    立法院司法及法制委員會16日邀法務部長鄭銘謙報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

    立法院司法及法制委員會16日邀法務部長鄭銘謙報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

    2025/06/16 12:20

    〔記者陸運鋒／台北報導〕法務部矯正署東成監獄上週發生女護理師遭受刑人持筆戳臉、勒頸的暴力攻擊事件，監所人員見狀連忙拉開，幸好被刺傷部位未傷及頸動脈。立委莊瑞雄今質詢時指出，這不是第一次收容人攻擊醫護人員，恐怕也不是最後一次，他認為法務部要跟衛福部一同制定「入監醫療安全指引」，而法務部長鄭銘謙也附和莊瑞雄的看法「應該要做」。

    莊瑞雄表示，高雄、嘉義、台北及台東泰源監獄等，分別發生管理員不當管教、收容人互毆及獎懲與請假審核標準是否都有等爭議，事後看到矯正署都會發新聞稿懲處人員等等，但外界期待的是有沒有系統性去盤點這些問題的根源，這些問題只是冰山一角，黑數都還沒出來。

    莊瑞雄強調，不僅是收容人要醫療保障，第一線醫護人員的人身安全也要受到制度上的保障，台東護理師工會有有幾點訴求，是否與衛福部共同檢討現行矯正醫療制度缺口制定「入監醫療安全指引」，並針對醫護人員進出監所勤務，明確規範安全措施與風險預警程序。

    鄭銘謙回應，一般醫療處所有跟檢察機關做聯繫窗口，對於攻擊醫護人員將從重求刑，至於到監所內的醫護人員是不是一個缺口，這部分將與衛福部做聯繫，來討論如何補足這個缺口，醫護人員被攻擊的部分，會強化看診區的管理，若發生攻擊醫護人員將嚴懲辦理。

    莊瑞雄說，醫療機構被外派進監服務的時候，契約內容幾乎沒有保障其值勤條件與風險配套，是否應補上制度漏洞，重新檢討對矯正機關醫療服務的契約內容？

    矯正署長周輝煌說，監所對醫護人員的安全保障，會依照全民健康保險提供矯正機關醫療服務作業須知相關規定，來協助現場安全戒護，隔天典獄長也有到台東基督教醫院慰問護理師，給她實質上的關懷、慰問金等，台東衛生局也有召開會議加強相關因應及措施。

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