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    首頁　>　社會

    台中21歲黑戶青年爸爸已願接電話 社會局長：有助於釐清真相

    社會局長廖靜芝表示，黑戶青年的爸爸已跟社會局聯繫，有助於釐清真相。（記者蘇金鳳攝）

    社會局長廖靜芝表示，黑戶青年的爸爸已跟社會局聯繫，有助於釐清真相。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/16 12:14

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕本報獨家報導台中市北屯區一名21歲青年無戶籍、未曾就學，長期流落街頭、以撿拾回收維生，被里長發現事情爆發；對此，社會局長廖靜芝表示，由於原先青年的爸爸拒絕接電話，現今已願意接電話了，可以釐清孩子為何當初沒有辦戶口等真相；市長盧秀燕表示，孩子已安置，若孩子沒有戶籍，會請民政局協助，據了解孩子沒有受到國民教育，是不是要補上？將請相關單位處理。

    台中市北屯區出現一位疑遭錮多年的「幽靈人口」案，一名21歲的青年靠撿回收物度日露宿街頭，因北屯區北京里長蘇乙青發現，才揭開他疑被父親軟禁十多年的離奇身世。

    社會局長廖靜芝今天受訪表示，發現了此一狀況後，就立即安置青年，並且照顧生活起局，目前孩子有幸福感，有聯絡到爸爸，願意出來處理設籍的事情。

    父親疑似軟禁是否違法？為何尚未釐清真相？廖靜芝表示，因為青年的爸爸一直拒接電話，現在才願意接，也表示願意跟社會局碰面交出資料，因為所有的資料都在青年爸爸手中，因此所有的疑點都要青年爸爸把資料給社會局才能釐清。她並表示，一開始很擔心找不到爸爸，要花長時間尋找到青年的爸爸，之後才有後續作為，現在很高興他願意碰面交出資料，市府才能做精準的判斷。

    對於青年表示想要就業，廖靜芝指出，社會局還要輔導及協助，可能現在相關資訊不足，青年都在家中，沒有接觸到外面訊息，這段時間生活輔導員隨時跟他接觸，帶領他從事各項活動，讓他慢慢跟社會接軌。

    廖靜芝稱黑戶事件不會再發生

    至於黑戶事件有可能會再發生？廖靜芝表示，不會，依照兒少權益保障法規定，孩子一出生，相關助產士、婦產科醫生及醫院要有責任通報，如果沒有通報要受罰，此一個案可能涉及雙親一個外籍人士，但要拿到資料才能做判斷。

    市長盧秀燕表示，已請相關單位協助黑戶青年。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕表示，已請相關單位協助黑戶青年。（記者蘇金鳳攝）

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