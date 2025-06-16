誇張！高雄男站立騎車、蛇行、闖紅燈...... 將罰逾15萬

男子站立在機車上，雙手放空危險騎車。（擷取自threads@jason_d_0108）

2025/06/16 12:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕昨（15）日有民眾在高雄市鼓山區、鹽埕區和苓雅區等街頭，驚見1名男子騎車竟站立、雙手放空危險騎車，而且還未戴安全帽、闖紅燈、蛇行、跨越雙黃線等，警方將依影片及調閱相關監視器等，男子至少11次違規將挨罰15.5萬元，並被吊扣牌照6個月。

據了解，涉嫌危險騎車的男子昨晚6點多騎車行經鹽埕區五福四路、鼓山區蓮海路及苓雅區三多二路等地，過程中，未戴安全帽的男子不時站立在機車踏板上，雙手放空讓機車在街頭、甚至車陣中滑行穿梭，讓其他用路人驚呼連連！誇張行徑也被上傳到Threads社群平台，引發網友議論。

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對此，高雄市交通大隊指出，經檢視民眾上傳影像，該車有違規跨越雙黃線2次、闖紅燈1次、未戴安全帽4次、危險駕車4次等違規行為，可分別依道路交通管理處罰條例第45條1項3款「不依規定駛入來車道」處600至1800元罰鍰；第53條1項「汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」處1800至5400元罰鍰；第31條1項6款「機車駕駛人未依規定戴安全帽者」處駕駛人500元罰鍰；第43條1項1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」處6000至3萬6000元罰鍰，吊扣該汽車牌照6個月，總計最高可處罰15萬5000元。

此外，轄區分局也針對違規男子再加開「未依規定使用方向燈」處1200至3600元罰鍰、「未禮讓行人」處1200至6000元罰鍰等，警方將沿線調閱監視器釐清男子所有違規行為，一併開罰，並通知駕駛人到案說明，以公共危險罪函送法辦。

男子站立在機車上，雙手放空危險騎車。（擷取自threads@yuan._.920917）

男子站立在機車上。（民眾提供）

男子站立在機車上行經鹽埕區五福四路。（民眾提供）

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