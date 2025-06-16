台中這輛電動代步車有靈性？ 拋飛酒駕主人還「自動泊車」

林男酒後騎的電動代步車。（民眾提供）

2025/06/16 12:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區一名阿伯近日酒後騎電動代步車不慎自摔，試圖爬起時竟誤催油門，被自己代步車「拋飛」出去，狼狽倒地，代步車跌跌撞撞往前一小段路後，竟直接一個右轉整齊的停在騎樓下，未波及他人，警方獲報到場處理，意外聞到他身上濃厚酒氣，一測之下竟酒測值超標，這下得依公共危險罪嫌送辦。

第三分局今天說明案情指出，健康派出所員警上週四中午巡邏時，獲報南區忠明南路巷弄發生一起交通事故趕往現場，發現係65歲林姓男子騎乘電動代步車，行經該處時不慎自摔，並在試圖起身過程中誤催油門，被自己的電動代步車拋飛在地，造成輕微擦傷，所幸未波及其他人車。

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而相關監視器畫面也顯示，林男當下騎車不慎跌倒，正準備站起時不小心手一滑，反而催到油門，被車子「拋」了出去，結果只見代步車跌跌撞撞往前一小段路後，竟直接一個右轉整齊的停在騎樓下，未波及其他人車，讓目擊民眾直笑說，車子是不是有靈性「自動反抗酒駕」，還會自動泊車。

員警協助過程中，發現林男身上散發濃厚酒氣，疑有酒後駕駛情事，依法實施酒精濃度檢測後，果然發現林男酒測值超標，起初林男並不以為意，還滿臉無辜地表示：「這只是代步車，又不是汽機車，哪來的酒駕？」直到警方耐心解釋相關法規後才知道，酒後騎電動代步車的行為仍構成違法，得依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，電動代步車雖然屬於個人行動輔具，依據路權視為行人，但電動代步車亦屬「動力交通工具」，一旦酒駕不僅將面臨3年以下有期徒刑，更須科處30萬元以下罰金，呼籲民眾家中如有長者或使用電動代步車之民眾，應多加提醒並協助了解相關法令，切勿酒後騎乘代步車，避免因一時疏忽觸法，甚至釀成事故。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男試圖起身過程中誤催油門，被自己的電動代步車拋飛在地。（民眾提供）

電動代步車往前一小段後「自動泊車」。（民眾提供）

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