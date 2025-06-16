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    三角戀情殺！23歲男砍死45歲情敵 判無期徒刑定讞

    最高法院判高男無期徒刑定讞。（資料照）

    最高法院判高男無期徒刑定讞。（資料照）

    2025/06/16 11:37

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市內湖區前年發生「三角戀」情殺案，曾在酒店上班的25歲廖女與45歲潘男交往，卻又與23歲前男友高庭榮有感情糾葛，後來3人在廖女住處碰面，高男和潘男起衝突，潘先拿刀劃傷高的右臉，高持折疊刀砍殺潘頭、胸部等處多刀，其中1刀刺入頸部傷重致死，士林地院國民法官依殺人罪將高男判無期徒刑，高等法院認為高行兇後僅設法逃跑，無救護之心，且未和家屬和解，仍判高無期徒刑；上訴後，最高法院判高無期徒刑定讞。

    前年3月21日凌晨，高男前往廖女的租屋處，當時廖、潘都在家，高和潘發生口角，潘先拿刀劃傷高的右臉，高掏出隨身的折疊刀反擊砍殺潘的頭、頸、胸部、左上肢等處，其中1刀直接刺入左頸，導致潘失血過多，急救9天後身亡。

    士林地院國民法官法庭審理時，高男辯稱，為了保護自己與廖女不被傷害，才持刀反抗，是正當防衛，但國民法官法庭不採信，認定他攜帶折疊刀前往，有報復之意，且高男揮砍的位置都是在頭、頸部致命部位，傷口既深且長，最長達17公分，認定高男有不確定殺人故意。

    國民法官法庭認為，高男造成潘失去寶貴性命，致家屬痛失至親，高男雖坦承揮刀刺人，卻否認殺人犯意，案發後還試圖湮滅證據，還找廖女試圖串供，無悔意，而且高男提出的賠償方案，只願於出獄後月付家屬兩萬元，並無誠意，以致和解破局，高直到最終辯論時才向家屬表達道歉，但家屬拒絕接受，依殺人罪判無期徒刑。

    上訴後，高等法院認定一審判決適當，去年11月仍判高男無期徒刑。高不服，上訴最高法院。最高法院認為二審判決並無違背法令或不當之處，判決駁回上訴確定。

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