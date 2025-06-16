5年級男童性侵2年級學妹、男師傳訊性騷女童！北市兩國小爆性醜聞

台北市2所公立小學發生性醜聞。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/06/16 11:02

〔記者何玉華／台北報導〕台北市南、北區今（16）各傳出公立小學性醜聞，南區一國小5年級男童多次帶2年級的女童到廁所猥褻、指侵，北區則是校長企圖壓下社團聘任的男老師性騷擾女童申訴案。

教育局︰第一時間追蹤校方調查

台北市教育局長湯志民表示，兩案都在第一時間追蹤校方啟動調查，北區的案子是在教育局的要求下重啟調查，將會持續釐清本案有無疏失，並對個案給予關懷協助。南區的案子經調查確認立案，學校與社會局皆已有相關處置作為進行中，會密切追蹤後續。

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北市南區一國小，今年4月初舉辦兒童節慶祝活動時，一名5年級男童跟著一名2年級女童在校園裡到處晃，當時大家都以為是兄妹；幾天後，男童跑到女童班級要帶她去玩，老師追問才得知，2人並非親兄妹；且男童主動告知老師，他在3週內多次帶女童到廁所猥褻、指侵。老師聽到驚嚇後緊急通報學校啟動校安系統。

校方事後對2名學童進行心理輔導，也提出醫療建議，女童家長希望男童轉校，避免二次傷害，但男童的家長表達不願轉學的態度，也認為教育局、社會局的處理是「例行公事」，走完行政程序就草率結案，完全未對男童做任何處置或應變措施。

北區另一國小是學校聘任的社團男老師傳送許多逾越界線的訊息給女學生，家長發現孩子在旅遊期間頻繁使用手機傳訊，好奇詢問後發現，氣憤地向校方申訴。校方依規定召開性平委員會，並由校長擔任主任委員主持會議，校長在會議中發言，師生互傳訊息「這沒什麼」，還稱看過訊息內容，認為沒有涉及性平規定，並表態他不支持委員會受理這個案件，疑似帶風向，最後在校長主導下，委員會決議不受理，迅速結案。

校方會後依規定將不受理的理由呈報給教育局，被教育局以「教職事涉公益」為由駁回，要求校方重新審議；隔月校方重新開會決定受理，並要求該名社團老師暫時不得進入校園，靜候調查。

台北市教育局局長湯志民說，兩起性醜聞案，教育局在第一時間都已追蹤校方啟動調查。（記者方賓照攝）

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