騙臺雅前董座51億還拐前幫主1.5億 「神鬼女票務」等6人被起訴

隱餐飲集團負責人鄭淳駿（左圖，取自聖約翰科技大學官網）和女子羅佩雯（右圖，讀者提供）聯手詐欺臺雅集團已故董事長沈裕雄51億，雙雙收押。（資料照）

2025/06/16 10:39

〔記者王定傳／台北報導〕曾向親友詐欺2千多萬元的女子羅佩雯，出獄後犯行「升級」，涉與臺雅集團前董座沈裕雄的特助、知名隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手，從2019年至2023年的5年內，以投資海外機票、移民投資等由，詐走沈裕雄逾51億元，另又向10名投資人以投資機票為由拐走5.2億元，其中一人是知名外省掛幫派前張姓幫主，被詐1.5億元；台北地檢署今日依刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴兩人及涉及洗錢的羅女前夫謝宗翰、兄嫂羅文傑及詹依苓、男性友人楊國隆等6人。

羅女曾在旅行社擔任票務工作，以投資機票賺差價為由，向親友詐得2738萬餘元，因其話術高明，被認為是「神鬼女票務」；未料2014年出獄後涉犯金額更龐大的詐案。

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檢方調查，羅女現夥同鄭男等人從2015年起以投資機票拐走10名投資人5億2587萬餘元，其中這名前幫主就被騙走1.5億元，但他事後被約談時不覺得被騙，也無意願提告；羅因此為了挖東牆補西牆，羅女與鄭男鎖定沈裕雄為目標，向沈誆稱海外高端客戶有大量機票需求，可從航空公司獲高額回饋金，投資報酬率最低38.8％，最高70％，平均48％，他們還有特殊移民投資管道，誘騙沈投資，並將沈拿出的部分款項佯裝為利潤，引誘沈擴大投資。

沈男前年10月過世，家屬清查資產後，控告羅、鄭以「投資機票」名義從沈騙走48.9多萬元、以「移民投資」名義詐走5400萬元及美金714萬元，共逾51億元。

不僅如此，羅女還以移民投資為由，騙走1名陳姓女子6千多萬元投資款。

檢調2、3月搜索，訊後先後將羅、鄭、羅女前夫3人聲押禁見，檢調追出鄭把犯罪所得用以開設公司、投資澳洲不動產，甚至狂買精品，檢調當時上門搜索時就查扣愛馬仕、卡地亞、香奈兒、LV等名牌包、售價242萬餘元的愛馬仕珠寶腕表、要價近百萬的LV BIKE腳踏車、要價230萬LV限量玉石麻將、奢華品，另查扣的車輛有藍寶堅尼、Lexus LM等豪車，查扣的名品價值總額約1億2千多萬元。

沈裕雄是臺雅集團前董事長，成衣製造業發跡，跨足不動產領域與金融領域，並成立臺雅國際慈善基金會低調行善。

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