台中里長買按摩枕送里民貪污5萬 廠商認罪盼緩刑

台中南屯區春安里長閻新懃與江姓廠商共謀開假發票貪5萬6790元，江姓業者今天當庭認罪，希望能獲判緩刑。（記者陳建志攝）

2025/06/16 10:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中南屯區春安里長閻新懃涉嫌於2022年間向台中市環保局申請使用文山垃圾焚化爐回饋補償金，原計畫買按摩枕做為父親節禮品，每個665元，致贈150名弱勢里民，竟與江姓廠商共謀，只買60個，卻開150個的假發票，從中貪污5萬6790元；台中地檢署偵辦後起訴，台中地院今天開庭，廠商江姓負責人當庭認罪、盼爭取緩刑機會。

台中地檢署起訴指出，南屯區春安里長閻新懃（女，62歲）2022年間透過南屯區公所，向台中市政府環保局，提出南屯區文山垃圾焚化爐回饋補償金使用計畫書，她宣稱要買單價665元的按摩枕，作為父親節活動禮品，致贈轄內獨居老人、中低收入戶等弱勢里民約150人，但她卻與廠商江姓實際負責人共謀，由江姓負責人向上游供貨業者，僅訂購60個按摩枕交貨，再開立不實交易數量150個的統一發票，交由閻新懃向南屯區公所申請核銷，貪污5萬6790元。

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台中地檢署檢察官黃裕峯、陳東泰指揮重案支援中心檢察事務官、調查局台中市調查處等單位，今年3月25日搜索閻新懃住處及里辦公室等處，同步至南屯區公所與涉案廠商調閱資料，偵訊後認定閻新懃涉犯貪污治罪條例等罪嫌疑重大，所犯最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，當庭諭知逮捕，並向法院聲請羈押禁見獲准。

台中地院今天開庭，傳廠商江姓實際負責人出庭，江女對於檢察官起訴內容坦承認罪，辯護人並稱江女沒有前科、坦承犯行，希望能給予自新緩刑的機會。#

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