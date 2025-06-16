曳引車貨櫃沒關好 逾千酒瓶散落地面

曳引車在頭城鎮青雲路過彎時散落地面的玻璃酒瓶超過千瓶。（圖由讀者提供）

2025/06/16 10:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕1輛營業大貨曳引車今天（16日）清晨行經宜蘭縣頭城鎮青雲路3段1處彎道時，疑因貨櫃未確實關閉，車上玻璃酒瓶散落地面，估計超過千瓶，所幸未波及其他人車。警方到場交管，並開單告發，最高可處1萬8000元罰鍰。

警方在今天上午5點多獲報指出，頭城鎮青雲路3段加油站前有貨物散落，礁溪警分局頭城分駐所派員處理，發現34歲林姓男子駕駛的營業大貨曳引車，沿著青雲路南下行駛，車子行經彎道時，疑貨櫃沒有關好，車上酒瓶散落地面，執勤警員實施交管並協助清理路面，避免引發交通事故。

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據了解，這輛營業大貨曳引車從新北載運上萬瓶玻璃瓶裝酒類到宜蘭縣交貨，途中發生酒瓶散落，其中多數是空瓶，經劇烈撞擊，落地酒瓶幾乎全數破裂，警方依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定告發，處駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

礁溪警分局呼籲駕駛人，載貨車輛應確實固定貨物，並關妥貨櫃及貨斗，以免發生貨物掉落情形。

曳引車在頭城鎮青雲路三段過彎時，車上玻璃酒瓶散落地面畫面被監視器拍下。（圖由警方提供）

宜縣頭城鎮青雲路三段今天發生曳引車過彎時，車上大批玻璃酒瓶散落地面。（圖由讀者提供）

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