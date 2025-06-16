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    「國道風火輪」畫面曝光！賓士被拖吊輪胎掉落 一路狂冒火花

    網友目擊拍下拖吊車拖行賓士車卻疑似車輪掉落、一路冒火花的「國道風火輪」影像PO在網路社群，引發網友熱議。（圖取自Threads）

    網友目擊拍下拖吊車拖行賓士車卻疑似車輪掉落、一路冒火花的「國道風火輪」影像PO在網路社群，引發網友熱議。（圖取自Threads）

    2025/06/16 09:51

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕1輛賓士車疑似發生事故，昨（15）日晚間拖吊車拖行由國道2號桃園往大園方向行駛，卻疑似在拖行過程中左後輪掉落，拖吊車司機卻未察覺仍一路高速行駛，後方拖行的賓士車左後方底盤與路面磨擦狂冒火花，「國道風火輪」的誇張畫面被同方向其他車輛乘客以手機錄影PO上網路社群媒體，引來大批網友議論「這台車廢了吧」、「國道路面刮壞了，拖吊公司要賠嗎？」、「新世代燒胎！」更有人質疑拖吊車上載一台、後面拖一台，這樣沒有違規嗎？

    對此，國道警察局表示，事發當下並未接獲報案或檢舉，將調閱國道監視影像了解事件過程，並釐清拖吊車有無違規，但初步了解道路交通管理處罰條例並無適用法條，而拖吊車是高速公路局業管，是否有違反其他相關規定或契約，還須高公局釐清認定。

    有網友在社群媒體「Threads」發布一段「高速公路上有風火輪」的影片，影片內容顯示昨（15）日晚間8點30分左右，一輛拖吊車車斗上載運1輛轎車、車後方拖著另1輛賓士車，由國道2號桃園往大園方向高速行駛，然而拖吊車後方拖行的賓士車左後輪疑似掉落，賓士車底盤與地面高速磨擦、一路狂冒火星，驚悚景象引來「脆友」 以手機拍下過程，還頻說「要跟他（拖吊車駕駛）講吧！」、「哪有人這樣拖車的？」這段國道風火輪影像引來大批網友熱議。

    國道警察局表示，經檢視影像，拖吊車發生異常情形應為國道2號東向6.4公里前後路段，但經了解警方並未接獲相關報案或檢舉，經檢視法規相關情況並無適用法條顯示有違規或違法，而拖吊車業務屬高速公路局管轄，是否有違反其他相關規定，仍待高公局釐清。

    影像連結

    網友目擊拍下拖吊車拖行賓士車卻疑似車輪掉落、一路冒火花的「國道風火輪」影像PO在網路社群，引發網友熱議。（圖取自Threads）

    網友目擊拍下拖吊車拖行賓士車卻疑似車輪掉落、一路冒火花的「國道風火輪」影像PO在網路社群，引發網友熱議。（圖取自Threads）

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