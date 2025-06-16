赴菲律賓工作包吃住機票又給高薪？中市勞工局：小心詐騙陷阱

中市勞工局呼籲海外求職停看聽。（市府提供）

2025/06/16 09:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕很多民眾被騙海外當「豬仔」，中市勞工局舉例，曾有一位具有電腦維修專長的「小亞」詢問勞工局，說接到自稱是公司人資專員「小東」的電話，詢問他是否願到菲律賓從事電腦維修的工作，更大讚工作環境很好，都是台灣人，包吃、包住、包機票、高薪，公司是從事線上博弈的正當工作；勞工局提醒赴海外工作，要注意不要從事非法，薪資福利是否優渥不合常情，小亞聽完後，決定婉拒小東的工作邀請。

勞工局強調，近年海外工作機會增加，不少民眾有意前往東南亞國家工作，但不法份子常以「高薪」、「海外代購」、「親友團」、「包吃」、「包住」、「包機票」等高福利的海外職缺吸引求職者，進行詐騙行為，求職者應該加強防範意識，避免落入詐騙陷阱。

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勞工局長林淑媛表示，民眾應徵海外就業機會前，務必事先查明海外公司是否合法、在當地登記情形、產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，務必循合理合法、正常管道申請入境。

另對於載有不合理高薪或刊有「免經驗高薪、年收入百萬、不用進辦公室、快速致富」等誇大不實優渥條件資訊，更應慎防，避免受到高薪誘惑而上當受騙。

勞工局表示，常見的海外求職詐騙手法，包括以高薪且不合常理的優渥工作條件，透過國內求職網站或社群媒體招募人才與受害者簽署勞動契約、或利用求職者對海外工作程序的陌生，誘導其支付費用及提供個人資訊。受害者赴海外工作後倘不願配合從事不法行為，即遭強索鉅額違約金、限制人身自由、毆打或轉賣至其他非法集團。

勞工局提醒想出國工作的民眾，勞動部勞動力發展署已建置台灣就業通國人海外就業資源中心網站（https://overseas.taiwanjobs.gov.tw），提供一站式整合海外就業有關資訊，使國人能獲得欲前往國家之重要情報（簽證申辦、就業服務索引、在地經驗分享、海外就業指南連結等），避免被詐騙。

中市勞工局呼籲民眾海外工作要小心。（市府提供）

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