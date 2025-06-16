台南轎車半路突起火駕駛急逃！旁車、收費柱遭波及

16日清晨近7點許，一輛轎車行駛在台南東區中華東路上突然冒煙起火，整輛車陷入火海。（圖：民眾提供）

2025/06/16 09:08

〔記者王俊忠／台南報導〕今天清晨近7點許，台南市東區中華東路與東平路口驚傳發生汽車火災，1輛行駛中的轎車突然冒煙、起火，駕車的73歲石姓男子緊急逃下車並通報警、消單位前去滅火。消防人車趕抵時該車已全面燃燒，消防員出水灌救、幾分鐘就撲滅，但一旁的路邊停車收費柱與另輛汽車遭波及，消防局火調科將做鑑定、釐清起火原因。

今天清晨6點50分許，石男駕車由台南東區中華東路往北方向行駛，車子到東平路口的平實重劃區附近時，突然冒出煙霧，石男緊急將車子停到路邊停車格並逃下車，接著車子就冒出火勢。消防局119接獲通報後派出後甲分隊救災人車趕抵時，該車已陷入火海、全面燃燒。

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消防員即佈水線對失火車子灌救，火勢在約5、6分鐘就被撲滅，但因車子是全面燃燒，火勢猛烈並產生輻射熱，在失火車子一旁的路邊停車收費柱與1輛汽車都遭波及有損失。幸石男及時從車中逃出，沒有受傷，也沒有其他人員受傷。

消防員對失火車子射水灌救。（圖：民眾提供）

失火車子的火勢波及一旁的路邊停車收費柱。（圖：民眾提供）

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